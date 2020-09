DW: Europa. Cum putem evita un al doilea lockdown?

Sefii de stat si de guvern ai UE sunt ferm hotarati sa preintampine un al doilea lockdown, calificand consecintele celui dintai drept "catastrofale", "dezastruoase" si "devastatoare". Pentru a frana raspandirea noului coronavirus, in primavara, aproape pretutindeni in Europa viata publica a incrememit. Apoi, in lunile de vacanta din vara, situatia s-a relaxat substantial. De cateva saptamani, insa, numarul infectarilor cu coronavirus a inceput iar sa creasca - in aproape toate tarile de pe continent.Potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), zilnic se inregistreaza, la nivel european, intre 40.000 si 50.000 de noi cazuri. Si nu doar pentru ca pretutindeni se testeaza la o scara mai larga. "Cifrele lunii septembrie ar trebui sa fie un semnal de alarma pentru noi toti", a explicat directorul OMS pentru Europa, Hans Kluge. Numarul de noi infectari depistate saptamanal il depaseste intre timp pe cel din perioada de varf, din martie.Odata cu cresterea numarului de infectari sporeste si teama de un al doilea lockdown. Mai ales in Spania si Franta, restrictiile impuse in primavara au avut consecinte grave pentru economie. Si tocmai in aceste tari, COVID-19 se raspandeste din nou cu repeziciune. Franta incearca, pe cat se poate, sa evite masuri drastice in orasele cele mai afectate de pandemie, precum Paris, Marsilia, Bordeaux, Nisa si Toulouse. Exista, totusi, o serie de masuri in vigoare, cum ar fi interzicerea intrunirilor, limitarea vizitelor in camine de batrani sau inchiderea mai devreme decat de obicei a barurilor. In Paris si cateva alte regiuni este obligatorie purtarea mastii de protectie dupa parasirea locuintei proprii.Masuri drastice de protectie intra in vigoare incepand de astazi in capitala Spaniei. In sase cartiere din Madrid si sapte comune limitrofe este interzis accesul. In plus, localnicii nu au voie sa le paraseasca decat pentru a ajunge la locul de munca, pentru a merge la medic, la scoala sau in cazul unei citatii judecatoresti. Masuri similare au fost adoptate si in alte zone ale Spaniei, ca de pilda in Mallorca. E vorba, concret, de reginile in care numarul de noi infectari inregistrate in decurs de 14 zile este de peste 1000 la 100.000 de locuitori. Aceasta este "o cifra extrem de critica", a subliniat presedinta Comunitatii Madrid, Isabel Diaz Ayuso. In Germania, de exemplu, asa-numitul indice pentru un interval de sapte zile se ridica in prezent la 13. "Vrem totusi sa evitam un lockdown complet, pentru ca ar insemna un regres si dezastru pentru economia noastra", a subliniat Ayuso. "Daca respectam cu totii noile reguli in vigoare, atunci regiunea noastra isi va reveni repede", a adaugat ea.Nu doar in sudul Europei consecintele unor restrictii drastice anti-Covid ar fi catastrofale. Si in Germania, expertii avertizeaza fata de posibile falimente in masa. "O cincime dintre companii isi considera deja existenta amenintata de coronavirus", subliniaza presedintele asociatiei IMM-urilor din Germania, Mario Ohoven.Desi numarul noilor infectari cu coronavirus creste si in Germania, nu se intrevede revenirea la restrictiile dure din primavara. Imperativul momentului, in aceasta toamna, este "responsabilitatea individuala", a declarat, la inceputul lunii, ministrul german al Sanatatii, Jens Spahn. "Si daca reusim acest lucru, atunci cred ca nu va fi nevoie sa discutam despre lockdown", a mai spus Spahn. Va fi nevoie, insa, a mai aratat ministrul Sanatatii, de interventii consecvente, in focarele regionale de infectie.Nici Ministerul german de Finante nu ia in calcul impunerea unui al doilea lockdown. In proiectul de buget pe 2021 este prevazuta contractarea de datorii in valoare de aproximativ 96 de miliarde de euro datorate crizei coronavirus. Toate calculele facute exclud un nou lockdown.Situatia din Marea Britanie e alta. Ministrul britanic al Sanatatii, Matt Hancock, declara cu cateva zile in urma la BBC: "Vrem sa evitam un lockdown national, dar suntem pregatiti pentru astfel de masuri." Marea Britanie este, cu cele aproape 42.000 de decese cauzate de coronavirus, tara cea mai afectata de pandemie din Europa. In ultima vreme iau amploare cazurile de infectari si numarul pacientilor Covid din clinicile britanice. De o saptamana au fost inasprite considerabil, din acest motiv, masurile de protectie. Si aici, ca peste tot in Europa, lupta contra Covid-19 se duce mai ales la nivel local, acolo unde izbucnesc focarele de infectie. In Birmingham, Glasgow si alte mari orase ale tarii, persoane din locuinte diferite nu au voie sa se intalneasca in spatii inchise, partial nici in aer liber.Cercetatori britanici de la "Scientific Advisory Group for Emergencies" au recomandat guvernului de la Londra sa impuna, pe timpul vacantei de toamna din octombrie, un lockdown de doua saptamani, in care oamenii sa ramana acasa si sa evite contactul cu alte persoane. Deoarece scolile sunt oricum inchise o saptamana, sapte zile in plus nu vor avea consecinte majore asupra educatiei, a estimat unul dintre cercetatori intr-un interviu acordat "Finanical Times".Nimeni in Europa nu-si doreste un al doilea lockdown ca in Israel . Responsabilii politici apeleaza la populatie sa respecte regulile in vigoare la nivel local si sa dea, in general, dovada de disciplina. "Ne aflam in fata unui punct de cotitura si totul depinde de noi", a declarat duminica ministrul britanic al Sanatatii, Matt Hancock, postului Sky News. "Fie respectam regulile cu totii, fie ne vedem nevoiti sa inasprim masurile."