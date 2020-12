E oficial: Joe Biden va fi vaccinat luni impotriva COVID-19

''Luni, presedintele ales Joe Biden si (sotia sa) dr. Jill Biden vor primi o prima doza de vaccin Pfizer in (statul) Delaware'', a spus Jen Psaki, precizand ca evenimentul va avea loc ''in public'' pentru a transmite mesajul ca vaccinul este ''sigur''. Vicepresedinta aleasa Kamala Harris va fi vaccinata saptamana urmatoare, in contextul in care in Europa mai multi lideri au fost plasati in carantina inainte de Craciun.Vicepresedintele american Mike Pence a fost inoculat vineri cu vaccinul Pfizer/BioNTech impotriva coronavirusului, iar momentul a fost transmis in direct la televiziune, in contextul in care SUA se pregatesc sa autorizeze un al doilea vaccin.CITESTE SI