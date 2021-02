Ebola seamana panica in Congo. Patru persoane au murit

"De la reaparitia epidemiei, am inregistrat deja sase cazuri de Ebola. Am pierdut patru bolnavi. Doi au murit vineri si sambata. Ne ocupam de ceilalti doi pacienti, care sunt internati in Centrul de tratament Ebola din Katwa", a declarat Eugene Syalita, ministru provincial al Sanatatii.Alti doi pacienti au decedat la 3 februarie si la 10 februarie."Unele familii refuza categoric ca locuintele sa le fie dezinfectate si ca inmormantarile sa fie securizate", a precizat Syalita, adaugand ca oamenii inca nu inteleg ca Ebola revine.La fel ca in trecut, populatia din regiune refuza sa creada in existenta Ebola si se opune schimbarilor necesare pentru evitarea contaminarii. Oamenii nu sunt de acord sa evite atingerea bolnavilor sau sa nu spele trupurile celor care au murit din cauza Ebola.A zecea emidemie, declarata in regiune in 1 august 2018, s-a incheiat abia la 25 iunie 2020, din cauza problemelor de siguranta din zona si a reticentei localnicilor. Au murit peste 2.200 de oameni, fiind cea mai grava epidemie din istoria Ebola in RDC, de la aparitia virusului, in 1976.In 18 noiembrie 2020, RD Congo a declarat incheiata a 11-a epidemie de Ebola, care a cauzat moartea a 55 de persoane.Ebola infecteaza oamenii care au contact cu animale purtatoare, inclusiv cimpanzei, lilieci de fructe si antilope de padure. Apoi se raspandeste de la om la om prin contact direct cu sangele infectat, fluide sau, indirect, prin contact cu mediul contaminat.Funeraliile din comunitati, unde oamenii ajuta la spalarea trupului celui decedat, pot reprezenta un factor cheie de raspandire a Ebola. Trupurile victimelor pot in continuare sa transmita virusul. Perioada de incubare este de doua zile pana la trei saptamani.