Echipe de salvare, mobilizate pentru a veni in ajutorul victimelor ciclonului Yasa, in Fiji

Decesul unui barbat in varsta de 45 de ani si cel al unui bebelus de trei luni au fost confirmate si alte doua corpuri au fost gasite, potrivit directorului Biroului pentru Gestionarea Dezastrelor Naturale din Fiji, Vasiti Soko.Un barbat in varsta de 70 de ani a murit dupa ce acoperisul casei sale a fost luat de vant si bucati de lemn l-au lovit in zona capului.Bilantul victimelor ar putea creste atunci cand contactul cu zonele devastate va fi restabilit.Starea de dezastru natural a fost declarata timp de 30 de zile. Serviciile de urgenta incearca sa transporte alimente si imbracaminte in zonele cele mai afectate.Ciclonul de categoria 5 a lovit joi seara Vanua Levu, a doua insula ca marime din Fiji, afectand 90.000 de persoane, potrivit Biroului National pentru Gestionarea Dezastrelor.Ciclonul Yasa este una dintre cele mai puternice furtuni care s-a abatut vreodata asupra Fiji, provocand intensificari ale vantului de pana la 345 de kilometri pe ora si inundatii in multe regiuni de pe insulele arhipelagului.Din cele 24.000 de persoane care au fost nevoite sa-si paraseasca locuintele pentru a scapa de intemperii, 16.133 nu s-au mai putut intoarce.Un avion al Fortelor Aeriene din Noua Zeelanda a survolat sambata zona pentru a evalua pagubele. Case si campuri au fost distruse de ciclon, care a afectat scoli, a provocat inundatii si alunecari de teren."Am primit fotografii cu insula Kia. Am vazut un dezastru total. Pare a fi o zona de razboi ", a declarat pentru AFP Shairana Ali, director general al Save the Children Fiji.