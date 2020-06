Economia Marii Britanii s-a contractat cu 20,4% in aprilie, fata de luna precedenta. Cel mai mare declin lunar din istoria tarii

Ziare.

Fata de aprilie 2019, PIB-ul britanic a scazut cu 24,5%, din cauza impactului restrictiilor impuse de autoritati pentru a preveni extinderea noului coronavirus.Intr-o perioada de trei luni incheiata in aprilie, economia s-a contractat cu 10,4% comparativ cu cele trei luni anterioare, arata datele statistice, in timp ce analistii se asteptau la o scadere de 10%.Marea Britanie a intrat in izolare pe 23 martie, pentru a preveni raspandirea noului coronavirus, dar cu toate acestea vineri dimineata erau confirmate 292.860 de cazuri de infectare, potrivit datelor Johns Hopkins University data. Unele masuri au inceput sa fie relaxate in luna mai, dar cea mai mare parte a economiei britaanice a fost blocata in aprilie.Ed Monk, director asociat pentru investitii personale la Fidelity International, a spus ca odata cu relaxarea masurilor de distantare sociala activitatea companiilor incepe sa revina la normal, incepand de luni urmand sa fie redeschise magazinele neesentiale.Miercuri, Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) a avertizat sa Marea Britanie va fi economia cea mai afectata, dintre tarile dezvoltate, cu un declin al PIB estimat la 11,5% in 2020, usor mai mare fata de cel al Italiei si cel al Frantei. Daca va avea loc un al doilea val al epidemiei, declinul PIB-ului britanic ar putea fi de 14%.