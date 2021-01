Economia SUA isi reduce turatia. Luna decembrie a adus probleme suplimentare pe piata muncii

Raportul publicat vineri de Departamentul Muncii arata ca economia americana a pierdut 140.000 locuri luna trecuta. Economistii intervievati de Reuters mizau pe 112.000 de noi locuri de munca create de prima economie a lumii. Cu toate acestea, Departamentul Muncii a informat ca rata somajului in SUA a ramas stabila, comparativ cu luna noiembrie, la 6,7%.Datele statistice referitoare la numarul de noi locuri de munca si cele referitoare la rata somajului sunt calculate pe baza a doua anchete diferite, una derulata in randul companiilor si alta in randul gospodariilor, ceea ce explica existenta unor diferente intre ele.In pofida evolutiilor sub asteptari de pe piata muncii, analisti sunt de parere ca este putin probabil ca economia americana sa recada in recesiune, avand in vedere ca saptamana trecuta guvernul de la Washington a adoptat un pachet de masuri de sprijin in valoare de aproape 900 de miliarde de dolari. In plus, noi stimulente fiscale sunt asteptate avand in vedere ca democratii au acum majoritatea in Senat, ceea ce constituie un atu pentru agenda viitorul presedinte Joe Biden . In plus, exista un optimism crescut ca programul de vaccinare impotriva coronavirusului va fi coordonat mai bine de administratia Biden."Economia va rula la ralanti in urmatoarele luni, insa cu sprijin fiscal si vaccinuri, economia ar trebui sa urce intr-o treapta superioara de viteza la vara", este de parere Mark Zandi, economist sef la Moody's Analytics.Analistii sunt de parere ca economia americana a inregistrat o crestere anuala de aproximativ 5% in ultimul trimestru al anului trecut. Aceasta dupa o crestere record de 33,4% in trimestrul al treilea si o contractie record de 31,4% in trimestrul aprilie-iunie, cea mai grava contractie a economiei americane de la debutul publicarii datelor statistice in 1947.CITESTE SI: