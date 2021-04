Analiza FMI privind efectele pandemiei. Cand va reveni economia UE la normalitate

In ultimele saptamani, tarile europene au fost nevoite sa introduca noi restrictii, sau sa intareasca masurile anterioare de sanatate publica, pe masura ce infectiile cu Covid-19 au crescut.Acest lucru a dus la o revizuire in scadere de 0,2 puncte procentuale a prognozei de crestere a FMI pentru acest an, care se ridica in prezent la 4,5%."Presupunand ca vaccinurile devin disponibile pe scara larga in vara anului 2021 si pe tot parcursul anului 2022, cresterea PIB-ului este proiectata la 3,9% in 2022, aducand PIB-ul Europei la nivelul pre-pandemic", afirma FMI in ultimele sale estimari economice regionale.Cu toate acestea, incertitudinea asupra modului in care va evolua pandemia continua sa faca perspectivele incerte, mai ales cand vine vorba de noi variante potentiale si de viteza de vaccinare."Exista o necunoscuta cu privire la cat de repede poate fi infrant cel de-al treilea val, pe care nu il avem in prognoza, si este cu siguranta un risc negativ", a declarat Alfred Kammer, directorul departamentului european al FMI, pentru CNBC."Un risc este si daca vaccinarea va fi mai lenta decat ne asteptam cu totii in prezent", a spus el, inainte de a adauga: "Trebuie sa fim pregatiti ca virusul sa ne surprinda din nou".De fapt, cei 27 de membri ai Uniunii Europene au primit o noua veste proasta, saptamana aceasta, Johnson & Johnson anuntand ca va intarzia lansarea vaccinului sau in Europa dupa ce autoritatile din SUA si-au exprimat ingrijorarea cu privire la complicatiile extrem de rare de producere a unor cheaguri de sange in urma vaccinarii.Acest vaccin era unul dintre cele patru pe care se baza blocul comunitar pentru a-si accelera campania de vaccinare in al doilea trimestru al anului 2021.Vaccinul dezvoltat de J&J era dorit in mod special de multe guverne, avand in vedere ca necesita o singura inoculare.Aceasta nu este prima intarziere a distributiei vaccinurilor in Europa, iar UE s-a confruntat cu critici cu privire la ritmul lent al vaccinarilor.Pe langa problemele legate de vaccinul Oxford-AstraZeneca, autoritatea de reglementare a medicamentelor din Europa a fost acuzata ca a avut nevoie de prea mult timp pentru a aproba noile vaccinuri.FMI se mai asteapta la cresterea preturilor in Europa pe tot parcursul anului 2021."Se prevede ca inflatia, limitata in prezent de slabiciunea economica, se va accelera in 2021 cu 1,1 puncte procentuale, pana la 3,1%, partial din cauza preturilor mai ridicate ale marfurilor", afirma Fondul in raportul sau.Inflatia in crestere ar putea obliga BCE sa isi ajusteze politica monetara extrem de permisiva.Pentru zona euro, Banca Centrala Europeana a declarat ca inflatia de la sfairsitul anului ar putea fi de 2%.Acest nivel este important pentru banca centrala, dat fiind ca mandatul sau este de a se asigura ca inflatia ramane "aproape, dar sub 2%".