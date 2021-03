Efectele pandemiei asupra poluarii. Germania anunta o scadere istorica a emisiilor de dioxid de carbon

"In 2020, aproximativ 739 de milioane de tone de gaze cu efect de sera au fost emise in Germania. Inseamna cu 70 de milioane de tone - reprezentand 8,7% - mai putin decat in 2019", a anuntat Ministerul Mediului intr-un comunicat.Este vorba despre "cea mai importanta scadere anuala de dupa Reunificarea Germaniei din 1990", precizeaza acelasi comunicat.Aceasta scadere permite Germaniei "sa isi atinga obiectivele climatice", obtinand o scadere cu 41% a emisiilor in raport cu 1990, au adaugat reprezentantii ministerului german.Germania s-a angajat sa isi scada emisiile de CO2 cu 40% in 2020 in raport cu 1990 si cu 55% in 2030 in raport cu acelasi an."O treime" din aceasta evolutie este asociata totusi "consecintelor provocate de pandemia de COVID-19, in principal in sectorul transporturilor (-11,4%) si al energiei (-14,5%)", a anuntat Guvernul german.Restrictiile asociate crizei sanitare au provocat o scadere abrupta a activitatii industriale in primavara anului 2020 si au franat deplasarile rutiere si aeriene.Oficialii de la Berlin au evidentiat si "progrese in numeroase domenii, mai ales in cel al energiei".Germania a reusit o crestere considerabila a energiilor sale regenerabile in ultimii ani, datorita politicilor pro-active adoptate de guvern.Sectorul energiilor regenerabile a contribuit pentru prima data cu jumatate din productia de electricitate in 2020, comparativ cu 25% in urma cu mai putin de 10 ani, potrivit Institutului de cercetare Fraunhofer.Totodata, Germania a decis sa renunte la carbune pana in 2038, care reprezinta totusi in continuare un sfert din mixul energetic national.Acea data este considerata insa mult prea tardiva de asociatiile ecologice, in timp ce Berlinul este unul dintre principalii consumatori din Europa ai acestei energii fosile, deosebit de poluanta.CITESTE SI: COVID-19 a avut un impact mai mare asupra emisiilor de dioxid de carbon decat Al Doilea Razboi Mondial De asemenea, Germania trebuie sa inregistreze progrese in domeniul transporturilor, unde puternica sa industrie a automobilelor ramane o frana in calea scaderii emisiilor de CO2.Intreaga omenire a beneficiat de o scadere istorica de 7% a emisiilor de gaze cu efect de sera in 2020, datorata crizei sanitare provocate de pandemia de coronavirus.Insa reluarea activitatilor economice, inceputa mai ales in China , ii ingrijoreaza pe experti, care se asteapta la o noua crestere a acestor emisii in 2021.Potrivit unui raport publicat de Agentia internationala a energiei, emisiile mondiale au depasit deja in decembrie 2020 nivelul lor din decembrie 2019, inregistrat inainte de declansarea pandemiei.