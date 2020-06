Efectele pandemiei de COVID-19: economia Italiei se va contracta cu 8,3% in acest an

Ziare.

In raportul bianual referitor la perspectivele economice, ISTAT a redus estimarea unei cresteri economice de 0,6%, facuta in decembrie 2019, inainte de izbucnirea epidemiei.De la descoperirea epidemiei, pe 21 februarie, boala a omorat aproape 34.000 de oameni in Italia, fiind al patrulea mare bilant la nivel mondial.Restrictiile adoptate de autoritati pentru a reduce extinderea bolii au dus la oprirea activitatii majoritatii fabricilor si serviciilor, in cea mai mare parte a lunii martie si a lunii aprilie."In acest an, declinul PIB va fi determinat in primul rand de scaderea cererii interne", potrivit ISTAT, care anticipeaza ca cheltuielile gospodariilor se vor reduce cu 8,7%, iar investitiile cu 12,5%.Banca Italiei anticipeaza o contractie economica cu 9,2%, Comisia Europeana de 9,5%, in timp ce guvernul a prognozat in aprilie o scadere de 8%.Biroul de statistica se asteapta ca economia sa isi revina partial anul viitor, cu o crestere a PIB de 4,6%.Prognoza pentru 2020 a biroului de statistica se bazeaza pe estimarea ca declinul PIB din trimestrul al doilea va fi mai accentuata decat scaderea de 5,3% consemnata in primele trei luni ale anului si ca economia va incepe sa isi revina in semestrul al doilea.Biroul de statistica porneste de la ideea "ca nu va avea loc o revenire semnificativa a epidemiei de coronavirus in a doua jumatate a anului".ISTAT prognozeaza pentru 2020 o rata medie a somajului de 9,6%, in scadere fata de estimarea din decembrie de 9,9%, declinul fiind determinat de numarul mai mic al oamenilor care cauta un loc de munca, din cauza declinului economic.Numai in luna aprilie au fost pierdute 274.000 de locuri de munca, potrivit datelor publicare de ISTAT in aceasta luna, dar rata somajului a scazut la 6,3%, cel mai redus nvel atins in ultimii peste 12 ani, pentru ca oamenii nu au mai incercat sa se angajeze din cauza urgentei coronavirusului.