Alegeri legislative in Egipt: Aproape 63 de milioane de votanti sunt asteptati la urne

Aproape 63 de milioane de alegatori, la o populatie de 101 milioane, sunt asteptati la vot. Ei trebuie sa aleaga 568 din cei 596 de deputati. Restul de 28 vor fi numiti de presedinte, al carui control in crestere asupra vietii politice egiptene s-a tradus printr-o neutralizare aproape totala a opozitiei.Sambata dimineata, sectiile de vot erau decorate in culori nationale si sub protectia Politiei, potrivit imaginilor difuzate de televiziunea egipteana.De mai multe saptamani, postere gigantice cu chipurile candidatilor, in jur de 4.000 de independenti si opt liste, au umplut orasele egiptene. Candidatii si-au facut campanie prin sms-uri si inregistrari video online.Dat fiind numarul foarte limitat de candidati ai opozitiei, victoria coalitiei proguvernamentale conduse de partidul "Mostakbal Watan" ( Viitorul unei natiuni) nu este pusa sub semnul indoielii.Este vorba despre al doilea scrutin de acest tip de la sosirea in fruntea statului a generalului Abdel Fattah al-Sissi, devenit presedinte in 2014. Votul va avea loc in doua faze: prima, sambata si duminica, va acoperi 14 guvernorate, si a doua, al inceputul lui noiembrie, cele 13 ramase. Al doilea tur va avea loc in noiembrie si decembrie. Milioane de egipteni care traiesc in strainatate au fost invitati sa voteze de miercuri.Rezultatele definitive vor fi aflate pe 14 decembrie si noii deputati isi vor prelua functiile in ianuarie 2021, la finalul mandatului actualului Parlament.