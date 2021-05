Egiptul si-a redus pretentiile cu privire la despagubirile pentru blocarea canalului Suez

La finele lunii martie, nava ''Ever Given", cu o lungime de 400 de metri, a esuat pe diagonala canalului Suez , din cauza vantului puternic insotit de o furtuna de nisip care a redus vizibilitatea, blocand una din cele mai aglomerate rute de navigatie ale lumii.Initial, Autoritatea Canalului Suez a solicitat despagubiri in valoare de 916 milioane de dolari de la proprietarul navei , firma japoneza Shoei Kisen, si in asteptarea platii sumei a sechestrat nava port-container.''Dupa ce compania care este proprietarul navei ne-a informat ca valoarea marfurilor transportate era de 750 milioane de dolari, am decis, din respect, sa ne reducem valoarea despagubirilor la 550 milioane de dolari", a declarat duminica seara seful Autoritatii Canalului Suez, amiralul Ossama Rabie.Autoritatile de la Cairo au reclamat initial plata unor despagubiri in valoare de 916 milioane de dolari, o cifra stabilita pe baza unei estimari preliminare conform careia valoare marfurilor prezente la bordul navei Ever Given se ridica la "trei miliarde de dolari", a precizat amiralul Ossama Rabie.Blocarea Canalului Suez a perturbat unele lanturi mondiale de aprovizionare, in conditiile in care fluxurile mondiale de transport erau oricum afectate de pandemia COVID-19. Prin canalul Suez tranziteaza circa 30% din traficul maritim mondial de transport containere si circa 12% din comertul global de bunuri.Blocarea canalului Suez a durat aproape o saptamana si fiecare zi de paralizare a traficului a antrenat pierderi cuprinse intre sase si 10 miliarde de dolari, potrivit grupului de asigurari Allianz . Conform calculelor efectuate de Autoritatea Canalului Suez (SCA), Egiptul a pierdut intre 12 si 15 milioane de dolari in fiecare zi in care canalul nu a putu fi folosit.Duminica, un tribunal egiptean a respins o contestatie formulata de proprietarii japonezi ai navei impotriva sechestrarii navei, si in consecinta a transferat cazul la tribunalul de prima instanta. In replica, unul din avocatii proprietarilor navei sustine ca orice decizie a unui tribunal inferior va putea declansa contestatii formulate de ambele parti, ceea ce inseamna ca disputa juridica se va prelungi.Canalul Suez, care leaga Mediterana de Marea Rosie, asigura cea mai scurta ruta de transport maritim intre Asia si Europa. In 2020, au trecut prin aceasta cale maritima aproape 19.000 de nave, adica o medie de 51,5 nave in fiecare zi.