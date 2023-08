El Pais: Imigrantii salveaza statul bunastarii

In Spania, un imigrant dintr-o tara saraca, cu situatia neregularizata, fara loc de munca, traind in strada, are acces la servicii pe care nu le poate avea in propria sa tara muncind normal, titreaza El Pais.

Sanatatea si educatia sunt universale si gratuite. Daca are permis de rezidenta, poate in plus sa aiba o pensie, protectie de somaj, locuinta sociala ... Nu il diferentiaza nimic de un spaniol, din punct de vedere al ajutoarelor.

In principalele tari de origine (Maroc, Romania sau Ecuador), scrie El Pais, clasa medie face eforturi sa atinga un nivel de asistenta sociala care in Spania este accesibil chiar si celor ''fara acte''.

Este evident ca sistemul cheltuie cu imigrantii. Unii spanioli percep faptul ca serviciile publice sunt depasite de cei recent sositi. Unele partide europene au inceput deja sa strige ''Nu incapem cu totii!''

Chiar nu incapem toti in statul bunastarii? Raspunsul este afirmativ.

Philippe Legrain, autorul cartii ''Imigranti: tara are nevoie de voi'', a realizat recent un studiu pentru Consiliul Globalizarii din Suedia.

Guvernul suedez isi propune, prin intermediul media din Europa, sa studieze forme de atragere a mai multor cetateni extracomunitari. Dezbaterea poate exista si in Spania.

Asistenta publica gratuita constituie o atractie? Josep Oliver, profesor de economie aplicata la Universitatea Autonoma din Barcelona, crede ca da, ajutoarele presupun o atractie, darn u in Spania.

''In nordul Europei exista acest magnet'', spune Oliver. ''Exista o parte a celor numiti cautatori, atrasi de acest stat al bunastarii foarte generos. In cazul nostru, nu vin sa caute ajutoare, care nu exista ca in tarile nordice. Vin sa caute de lucru, pentru ca asta se gaseste. ''

In Spania erau 2.357.000 straini cu situatia legala la sfarsitul anului 2007. Dintre acestia, 1.316.000 erau afiliati la Asigurarile Sociale. Doar prin contributia lor se platesc 900.000 de pensii.

Imigranti aduc 7,4% din cotizatiile pentru Asigurarile Sociale si primesc doar 0,5% din fondurile alocate pentru pensii.

Frankfurter Allgemeine Zeitung: Suferintele Tratatului European

Sunt lesne de inteles dezamagirea si iritarea care domnesc in Uniunea Europeana dupa votul negativ al Irlandei privitor la Tratatul de la Lisabona. In cele din urma, doua treimi din tarile participante au ratificat deja continutul tratatului care face Uniunea mai transparenta, mai eficienta, mai democratica si intareste pe plan mondial forta politica a europenilor.

La urma urmei, acesta este rezultatul unui alt esec: vointa oamenilor din Franta si Olanda a subminat anterior ambitia de a da o "constitutie" Europei.

Reactiile provcate de votul irlandez tradeaza insa - pe langa o mare dezamagire - o foarte slaba pregatire pentru autoreflexivitate. Nu toate recomandarile privind modul practic de actiune in viitorul apropiat sunt inspirate sau conduc catre scop, noteaza publicatia germana.

Din ele se degaja mai ales mania si nevoia ca irlandezii, care si-au exercitat, totusi, un drept democratic, sa fie pedepsiti. De parca asta ar transforma brusc neincrederea lor in UE in iubire !

Poate ca a sosit clipa sa privim realitatea drept in ochi, scrie Frankfurter Allgemeine Zeitung: Uniunea Europeana va avea de luptat mereu cu neincrederea cetatenilor, si e posibil ca aceasta neincredere sa creasca, pe masura ce UE devine mai puternica si mai aproape de cetateni.

Situatia nu poate fi schimbata usor, daca Parlamentul European primeste drepturi cuprinzatoare, pentru ca acest parlament este strain majoritatii cetatenilor si in ceea ce priveste respectul, el se afla in urma parlamentului national.

UE nu poate deveni un actor omogen pe scena mondiala, asa cum multi ar dori. Nu numai irlandezii, britanicii, polonezii si cehii se opun constituirii unui stat federal. Chiar si in zona care ar constitui nucleul central exista opozitii.

Dar s-ar putea aplica principiul varietatii europene in sistemul de guvernamant, fara a forta progresul si fara a cere prea mult de la traditionalisti. Exista in acest sens si un exemplu de succes: euro.