Elevii din Berlin pot opta pentru repetarea anului scolar care a fost afectat de pandemia de COVID-19

Parintii elevilor care vor opta pentru varianta repetarii anului scolar trebuie sa faca o cerere scrisa conducerii unitatii de invatamant si sa discute in prealabil cu un reprezentant al scolii pentru a stabili care sunt cele mai bune optiuni pentru copilul lor.Legea se aplica copiilor cu varste cuprinse intre 6 si 16 ani, de la clasa intai pana la clasa a zecea."Trebuie sa facem ceva pentru a compensa deficitele educationale care au aparut intr-un an de pandemie ", a declarat Dirk Stettner, membru al comitetului pentru educatie.Decizia a fost primita cu reticenta in randul cadrelor didactice. Intr-o declaratie comuna recenta, mai multi directori de scoala s-au opus acestui plan, spunand ca se tem de o "catastrofa organizationala".Ei au spus ca salile de clasa s-ar putea supraaglomera, nu ar fi suficienti profesori si nici suficiente clase, relateaza Digi 24