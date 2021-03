Noua persoane au murit in centrul Afganistanului dupa ce un elicopter militar s-a prabusit

"Patru membri ai echipajului si cinci membri ai fortelor de securitate" au murit , a anuntat intr-un comunicat ministerul.O ancheta cu privire la cauzele acestui "accident" a fost deschisa, precizeaza ministerul.Un purtator de cuvant al guvernatorului provinciei Wardak, Mohibullah Sharifi, a confirmat prabusirea elicopterului fara sa faca precizari cu privire la circumstante.Violentele s-au intensificat in ultimele luni in Afganistan , in pofida deschiderii in septembrie, la Doha, a unor negocieri de pace intre Guvernul de la Kabul si talibani.Campanii miltare fac ravagii, iar la Kabul au loc explozii aproape zilnic.Patru persoane au fost ucise joi, iar alte noua ranite, in explozia unui autobuz in estul capitalei afgane, a anuntat politia.