Elvetia a aprobat vaccinul COVID-19 dezvoltat de Pfizer. Cand vor incepe vaccinarile in aceasta tara

Reprezentantii Autoritatii au declarat sambata, 19 decembrie, ca vaccinul a fost aprobat dupa o examinare atenta de catre echipe de experti. Autoritatea nu a precizat, insa, cand vor incepe vaccinarile in Elvetia.Aprobarea vine la scurt timp dupa ce Marea Britanie, Canada , Statele Unite ale Americii si alte tari au permis utilizarea vaccinului in tarile respective.Conform Mediafax, directorul Swissmedic Raimund Bruhin a declarat: "Siguranta pacientilor este o conditie necesara in special in ceea ce priveste aprobarea vaccinurilor".