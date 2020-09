Elvetia adauga Paris si Viena pe lista zonelor de risc din cauza numarului mare de cazuri de COVID-19

Guvernul elvetian a anuntat ca adopta o abordare regionala pentru tarile vecine in cazul masurilor care vor intra in vigoare la 14 septembrie. Ca parte a acestor masuri, Ile-de-France si regiunea Viena au fost adaugate pe lista de zone cu un risc crescut de infectare cu COVID-19.Noua regiuni franceze au fost astfel plasate pe lista zonelor cu risc ridicat: Centre-Val de Loire, Corsica, Hauts-de-France, Ile-de-France, Normandia, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Pays de la Loire si Provence-Alpes-Cote d'Azur, precum si opt teritorii de peste mari.Zonele de frontiera nu sunt vizate de acest sistem de carantina tinand cont de interactiunea stransa cu regiunile invecinate, a declarat ministrul Sanatatii elvetian Alain Berset in cadrul unei conferinte de presa. Mii de muncitori trec zilnic granitele Elvetiei cu Franta, Germania si Italia pentru a lucra la Geneva, Basel si in cantonul Ticino.Guvernul a adaugat si Republica Ceha si Spania pe lista de tari pentru care carantina este obligatorie la sosirea pe teritoriul elvetian, care include deja Statele Unite, India si Brazilia "Nu este o idee buna sa mergi in zonele cu risc ridicat", a afirmat ministrul Berset, sfatuind calatorii elvetieni sa evite zonele aflate pe aceasta lista.Elvetia, care a impus din 6 iulie masuri de carantina, a declarat ca raspunde astfel cresterii numarului de infectii cu COVID-19 din tara. Autoritatile elvetiene au raportat vineri 528 de noi cazuri de coronavirus, cea mai mare crestere zilnica a infectiilor de la inceputul lunii aprilie.