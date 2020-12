Elvetia recunoaste ca a fost prea optimista dupa primul val al epidemiei, cand a relaxat restrictiile

La sfarsitul primului val, vara, "aveam sentimentul ca cel mai rau a trecut, (iar) aceasta a fost una dintre cele mai grave erori", a declarat ministrul la postul de televiziune SRF. Dupa acest prim val, "am fost mult prea optimisti atunci cand ne-am gandit ca putem relua marile evenimente in toamna", precum meciurile de fotbal si de hochei pe gheata."Insa, in gestionarea unei crize, cel mai rau este sa ramai blocat si sa nu faci nimic. Chiar daca se fac erori, un lucru este clar, ele trebuie corectate cat mai repede posibil", a adaugat Berset.Ministrul a estimat, de asemenea, ca omenirea nu va scapa imediat de noul tip de coronavirus. "El va ramane, in pofida vaccinurilor si medicamentelor", in opinia lui Alain Berset.Elvetia, cu o populatie de 8,6 milioane de locuitori, inregistreaza in prezent circa 5.000 de noi cazuri de contaminare si 100 de decese pe zi."Calea pe care a ales-o Elvetia are un pret. Ea cere responsabilitate individuala, ratiune si o viziune pe termen lung. Daca aceasta nu functioneaza, va trebui sa intarim masurile", a subliniat ministrul.Campania de vaccinare impotriva COVID-19 a inceput miercuri in Elvetia, la patru zile dupa autorizarea vaccinului produs de Pfizer/BioNTech de autoritatile elvetiene.Berset a indemnat de asemenea la o intarire a organizatiilor internationale pentru a face fata crizei, in special a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), care a fost criticata in mod vehement de presedintele american Donald Trump . Fara OMS, situatia ar fi fost astazi mult mai rea, a afirmat Berset.