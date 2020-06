Elvetienii, indemnati sa isi petreaca vacanta de vara in tara, dupa ce turismul a pierdut aproape 9 miliarde de franci, de la inceputul pandemiei

Ziare.

Potrivit unui studiu al Observatoire Valaisan du Tourisme, publicat luna trecuta, turismul elvetian a pierdut venituri de aproape 9 miliarde de franci de la inceputul pandemiei, la jumatatea lunii martie.Insa acum, odata cu relaxarea conditiilor, cand publicul poate calatori din nou liber, oficialii din turism spera ca populatia Elvetiei va opta sa pentru vacantele in tara.Board-ul oficialilor din turism, Switzerland Tourism, a lansat doua campanii majore pentru a atrage rezidentii sa aleaga vacantele interne, "staycations", in locul calatoriilor in afara granitelor.Prima campanie se numeste "Avem nevoie de Elvetia" si se concentreaza pe diversitatea peisajului tarii.Cealalta campanie, "Curat si sigur" subliniaza reputatia Elvetiei pentru curatenie si siguranta, care sunt preocupari primare in randul publicului dupa criza de sanatate si ar putea fi "un punct de vanzare puternic".Campania prezinta toate masurile de siguranta si igiena implementate de sectoarele hoteliere, wellness si restaurante ale tarii, precum si infrastructura turistica generala.In plus, avand in vedere ca aproape toate economiile cantoanelor se bazeaza pe veniturile din turism, "regiunile sunt angajate intr-o concurenta acerba" pentru a-i convinge pe elvetieni sa ramana in tara, potrivit unui raport al televiziunii RTS.Populatia Elvetiei "nu a fost niciodata atat de curtata in propria tara", se arata in materialul RTS.De altfel, cantoanele si regiunile elvetiene au diverse oferte pentru turisti.Pandemia ar putea provoca pierderi de 8,7 miliarde franci (9,05 miliarde de dolari SUA) pentru turismul elvetian intre lunile martie si iunie 2020, potrivit unui studiu publicat luna trecuta.Realizat de Institutul de Turism al HES-SO Valais, studiul a implicat peste 3.500 de actori importanti ai turismului, inclusiv restaurante, hoteluri, companii care administreaza teleschiuri si organizatii turistice.Rezultatele studiului indica faptul ca proprietarii elvetieni de restaurante se asteapta ca vanzarile sa scada cu aproximativ 95% in aprilie si mai, cu o pierdere a cifrei de afaceri de cel putin 4,5 miliarde franci in 2020.Turismul este unul dintre sectoarele cheie din economia Elvetiei. Cifrele de la Oficiul Federal de Statistica din Elvetia au aratat ca sectorul a contribuit cu 47,2 miliarde franci in 2018.Potrivit lui Erik Jakob, seful Secretariatului de stat elvetian pentru Afaceri Economice (SECO), departamentele relevante ale guvernului elvetian examineaza acum o propunere pentru a acorda un pachet de stimulare in valoare de 40 de milioane franci pentru sprijinirea sectorului turismului.