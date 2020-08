Emiratele Arabe Unite au abrogat o lege privind boicotarea Israelului, dupa ce cele doua state au anuntat normalizarea relatiilor lor

Presedintele EAU, seicul Khalifa bin Zayed Al Nahyan, a abrogat printr-un decret "legea federala nr. 15 din 1972 privind boicotarea Israelului si sanctiunile care decurg de aici", a relatat Wam."Va fi permis sa se introduca, sa se schimbe si sa se detina bunuri si produse israeliene de orice tip in Emirate si sa fie comercializate", precizeaza decretul.Acordul de normalizare in Abu Dhabi si statul Israel , anuntat pe 13 august de presedintele american Donald Trump , a fost denuntat ca "o lovitura de cutit" in spatele palestinienilor si a fost mai mult sau mai putin bine primit de capitalele arabe, noteaza AFP.Acest acord face din EAU prima tara din Golf si a treia tara araba care stabileste relatii cu Israelul dupa Egipt (1979) si Iordania (1994).Companiile si persoanele private din Emirate pot acum incheia acorduri cu companii si persoane rezidente in Israel, a indicat Wam, subliniind ca aceasta decizie vizeaza "sporirea cooperarii comerciale si diplomatice cu Israelul".O delegatie israeliano-americana urmeaza sa se deplaseze luni in EAU cu "primul zbor comercial direct" intre Tel Aviv si Abu Dhabi, au indicat vineri surse concordante de la Ierusalim.In cadrul acordului de normalizare, Israelul a acceptat sa suspende anexarea noilor teritorii in Cisiordania ocupata, dar premierul israelian Benjamin Netanyahu a dat asigurari ca nu va renunta la acest lucru pe termen lung.