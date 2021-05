Presedintii Macron si Al-Sisi lucreaza la o mediere, impreuna cu Iordania, in conflictul israeliano-palestinian

Aceasta mediere "este unul din elementele ce ar putea insoti incetarea focului, cheia pentru a permite reunificarea componentelor palestiniene si pentru a garanta nerecurgerea la violenta", a declarat Emmanuel Macron, intr-o conferinta de presa la finalul unei conferinte internationale de ajutorare a Sudanului.Inainte de inceperea conferintei, el a avut o lunga intalnire in particular cu presedintele egiptean, in principal cu privire la conflictul din Orientul Mijlociu. "Am decis sa discutam cu regele Iordaniei in zilele urmatoare pentru a vedea cum sa facem o propunere concreta pe aceasta cale", a detaliat el.Potrivit unor surse diplomatice, ONU a inceput, de asemenea, luni o mediere, cu ajutorul Qatarului si Egiptului, pentru a obtine dezescaladarea."Exista o ofensiva diplomatica in ultimele zile, care va continua in urmatoarele ore. Sustinem ideea medierii egiptene, deoarece egiptenii ca si iordanienii vorbesc cu toata lumea din regiune", a explicat luni dimineata purtatorul de cuvant al guvernului francez, Gabriel Attal.Ministrul francez de externe, Jean-Yves Le Drian, a subliniat, la randul sau, ca "raspunsul la aceste atacuri inacceptabile trebuie sa ramana proportional, in cadrul dreptului international".Intrebat in legatura cu distrugerea in urma unor lovituri israeliene a unei cladiri din Gaza ce adapostea birourile de presa al-Jazeera si Associated Press, seful statului francez a mentionat ca asteapta explicatiile israeliene, adaugand ca protectia jurnalistilor in timpul conflictelor este o responsabilitate "esentiala"."Suntem in asteptarea unui raspuns israelian cu privire la obiectivele acestei lovituri si voi discuta problema cu (premierul israelian) Benjamin Netanyahu probabil maine sau poimaine", a spus el.Vineri, Emmanuel Macron a indemnat la "revenirea la pace", subliniind intr-o discutie cu Benjamin Netanyahu "dreptul de a se apara" al Israelului, exprimandu-si in acelasi timp "ingrijorarea sa cu privire la populatiile civile din Fasia Gaza".Joi, el a discutat cu presedintele Autoritatii Palestiniene, Mahmoud Abbas, si "a condamnat ferm tirurile revendicate de Hamas si alte grupari teroriste", prezentand, totodata, "condoleante" pentru "numeroasele pierderi de civili palestinieni rezultate din operatiuni militare si ciocniri in curs cu Israelul".Egiptul, care a semnat un tratat de pace cu Israelul si are frontiera comuna cu Fasia Gaza, mediaza regulat conflictele dintre Israel si palestinieni, mai scrie AFP.