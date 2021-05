Cum se cearta sotii Macron. "Chiar de curand se cutremurau peretii la Elysee"

Potrivit revistei franceze, Gala, citata de Adevarul.ro , Brigitte Macron este atat de dedicata sotului ei "scump si tandru", incat ajunge sa puna presiuni asupra acestuia pentru a avea un mandat de succes la Elysee. Insa uneori presiunile sunt coplesitoare si presedintele francez riposteaza, ceea ce duce la replici dure si certuri mari intre cei doi."Chiar de curand, la Elysee, peretii se cutremurau", a declarat o sursa din interiorul presedintiei franceze pentru Le Parisien, potrivit Gala, evocand o cearta intre Emmanuel si Brigitte Macron.In 2018, un apropiat al sotilor Macron spunea ca se mai intampla ca cei doi sa se certe de se aude pana in strada. "Acesta este modul lor de comunicare. Se ajunge la asa ceva pentru ca sunt doua caractere puternice", a declarat el.Se pare ca prima-doamna a Frantei ar fi devenit anxioasa dupa preluarea mandatului de presedinte de catre Emmanuel Macron. "Ea este ingrijorata sa nu-si rateze mandatul si sa devina nefericit", mai spunea persoana respectiva.Si Brigitte Macron, arecunoscut, oarecum ca mai are discutii tensionate cu presedintele Frantei. "Suntem un cuplu destul de sudat. Ne mai spunem lucruri", a declarat ea pentru RTL in iunie 2019.