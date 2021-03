Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan critica declaratiile lui Biden la adresa lui Putin. "Este cu adevarat inacceptabil, nu este ceva ce poate fi trecut cu vederea"

Intr-un interviu televizat difuzat miercuri, Biden a raspuns "Da" atunci cand a fost intrebat daca el crede ca Putin este un ucigas. Acest lucru a dus la o noua deteriorare a relatiilor dintre cele doua tari. Reactia lui Putin a fost: "Cine zice ala e", conform Digi 24 "Declaratiile lui Biden despre Putin nu sunt potrivite pentru un presedinte, iar ca un sef de stat sa faca astfel de declaratii la adresa presedintelui unei tari precum Rusia este cu adevarat inacceptabil, nu este ceva ce poate fi trecut cu vederea", a spus Erdogan."In opinia mea, Putin a facut ceea ce era necesar, oferind un raspuns foarte, foarte inteligent si elegant", a adaugat el.Legaturile dintre Ankara si Washington , aliati in NATO , au fost tensionate de o serie de probleme in ultimii ani, inclusiv problemele Turciei privind respectarea drepturilor omului si libertatilor cetatenilor, achizitionarea de sisteme de aparare rusesti si abordari diferite privind Siria Statele Unite, care impreuna cu alti aliati occidentali au acuzat Ankara ca s-a indepartat de NATO, au impus sanctiuni asupra Turciei anul trecut pentru achizitionarea de sisteme de aparare rusesti. Turcia a reactionat numindu-le o "greseala grava".Erdogan, care a avut o relatie stransa cu fostul presedinte american Donald Trump , nu a vorbit inca cu Biden de cand acesta a preluat mandatul, in ianuarie.Pe de alta parte, Turcia si Rusia au dezvoltat relatii strategice puternice in ultimii ani, desi sustin tabere opuse in conflictele din Siria si Libia. Erdogan s-a intalnit frecvent si a avut discutii telefonice cu Putin, pe care il numeste "prieten".