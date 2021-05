Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan il acuza pe Joe Biden ca are ''mainile insangerate'' din cauza sprijinului acordat Israelului

"Scrieti istorie cu mainile patate cu sange in acest incident ce constituie un atac grav, disproportionat asupra Gazei, care duce la martiriul a sute de mii de oameni", a declarat Erdogan dupa o sedinta a cabinetului, facand referire la liderul de la Casa Alba . "M-ati obligat sa spun acest lucru", a adaugat el.Administratia Biden a aprobat luni potentiala vanzare de arme ghidate de mare precizie in valoare de 735 milioane de dolari, potrivit unor surse din Congres citate de Reuters."Teritoriile palestiniene sunt victime ale persecutiilor, suferintelor si varsarii de sange, la fel ca in multe alte regiuni care au pierdut pacea odata cu sfarsitul imperiului otoman. Si voi sustineti acest lucru", a mai spus Erdogan.