Erdogan transmite Washingtonului un mesaj conciliant: ''Interesele noastre comune cantaresc mult mai greu decat diferentele''

In luna decembrie Statele Unite au sanctionat Turcia pentru achizitia sistemelor antiaeriene rusesti S-400 - dupa ce din acelasi motiv Turcia fusese exclusa din programul avionului american F-35 -, iar Ankara a reactionat vehement in urma sprijinului acordat de Washington in Siria militiei kurde YPG, considerata in Turcia grupare terorista.O reactie americana - considerata prea slaba de catre Ankara - fata de moartea in Irak a 13 turci retinuti de rebelii Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK) a devenit saptamana aceasta o noua sursa de tensiune, Erdogan acuzand Washingtonul ca sprijina ''teroristii'' kurzi.CITESTE SI: Erdogan schimba Constitutia Turciei, cu doi ani inainte de alegeri De altfel, Ankara a privit cu neincredere alegerea lui Joe Biden ca presedinte al SUA, temandu-se inclusiv de o accentuare a criticilor Washingtonului fata de situatia drepturilor omului in Turcia.Totusi, intr-o inregistrare video difuzata sambata de presedintia turca pe Twitter , Erdogan isi exprima convingerea ca ''interesele noastre comune cu Statele Unite cantaresc mult mai greu decat diferentele de opinie''. Ankara doreste o consolidare a cooperarii cu SUA in cadru unei ''perspective pe termen lung pe o baza win-win'', adauga presedintele turc.''Turcia va continua sa-si faca datoria intr-o maniera demna de legaturile de alianta si parteneriat strategic dintre cele doua tari'', mai spune Erdogan in acelasi mesaj, admitand totodata ca aceste relatii au fost recent ''serios puse la incercare''.Anterior, ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu si noul secretar de stat american Antony Blinken au avut o prima discutie telefonica, in care au abordat si disputa declansata in urma achizitiei rachetelor antiaeriene rusesti S-400 de catre Turcia.