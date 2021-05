Celebrul vulcan Nyiragongo, din Congo, a erupt din senin VIDEO

WATCH: Nyiragongo volcano in Eastern DR Congo erupts. The volcano, situated a few kilometres from #Rwanda's Rubavu town, last erupted in January 2002. pic.twitter.com/uuEry4hmrI - The New Times (Rwanda) (@NewTimesRwanda) May 22, 2021

Emanatii puternice de lumina incandescenta care ieseau din crater erau vizibile din Goma, in timp ce un miros de sulf era perceptibil in oras, situat pe flancul sudic al vulcanului, pe malul lacului Kivu.Cu toate acestea, nu a fost vizibila nicio scurgere de lava si nici nu s-a simtit vreun cutremur. Dar panica a putut fi observata in oras, unde locuitorii s-au grabit sa se intoarca acasa sau au privit cu ingrijorare cum craterul activ domina orasul.Cerul a devenit rosu. Exista un miros de sulf. In departare se pot vedea flacari uriase iesind din munte. Dar nu exista niciun cutremur. Apoi, sirenele nu au sunat pana acum", a declarat telefonic pentru AFP Carine Mbala, o locuitoare din Goma.Electricitatea a fost intrerupta in oras, unde au putut fi observate primele semne de panica. Zeci de persoane, adesea impreuna cu familiile lor, se indreptau pe jos, cu motocicleta sau cu masina spre granita cu Rwanda, in apropiere.