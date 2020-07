Estonia trimite Ucrainei pistoale pentru lupta impotriva rebelilor pro-rusi

'Agresiunea continua a Rusiei in Crimeea si in estul Ucrainei este inacceptabila si are un impact mai larg asupra securitatii intregii Europe', a comunicat ministrul estonian al apararii, Juri Luik. 'Prin acest transport ne sprijinim aliatul aflat in razboi de sase ani', a sustinut el, adaugand ca 'trebuie restabilite suveranitatea si integritatea teritoriala' ale Ucrainei.Pistoalele semiautomate Makarov, model sovietic, sunt o arma standard pentru armate si politii din toata fosta URSS. Seful inzestrarii cu armament a fortelor militare estoniene, Risto Partel, a apreciat intr-un comunicat ca Makarov este un pistol 'compact, fiabil si usor de utilizat, care va adauga o componenta importanta armamentului ucrainenilor'.Luptele dintre militarii ucraineni si gruparile rebele din estul tarii au facut circa 13.000 de victime in ultimii sase ani. Conflictul s-a declansat dupa ce presedintele pro-rus Viktor Ianukovici a pierdut puterea la Kiev.Estonia - printre alte state membre ale NATO si ale Uniunii Europene - si Ucraina au acuzat in repetate randuri Rusia de implicare directa in conflictul ucrainean. Moscova a negat orice amestec, dar presedintele rus Vladimir Putin i-a reprezentat de mai multe ori pe rebelii ucraineni la negocierile internationale de pace.