Eurodeputatii cer mai multa claritate si transparenta privind vaccinurile anti-COVID-19

Eurodeputatii din ENVI i-au adresat intrebari negociatorului-sef al UE pentru vaccinurile anti-COVID-19, Sandra Gallina, in legatura cu ultimele evolutii privind contractele, transparenta, autorizatiile, disponibilitatea si distribuirea vaccinurilor.Multe intrebari s-au referit la eventualele contracte nationale sau bilaterale incheiate de statele membre pentru achizitionarea de vaccinuri anti-COVID-19. Prin Acordul privind achizitia comuna, Uniunea Europeana achizitioneaza vaccinurile, care apoi vor fi distribuite statelor membre.In urma solicitarilor eurodeputatilor, Comisia Europeana a furnizat informatii cu privire la o serie de aspecte specifice. Astfel, Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a anuntat ca a primit marti cererea de autorizare a vaccinului produs de AstraZeneca.Cele mai mari cantitati de vaccin sunt asteptate in al doilea trimestru al acestui an, asa cum s-a convenit deja in contractele existente - fiecare stat membru stabileste strategii specific pentru desfasurarea vaccinarii, printre care identificarea unor grupuri prioritare pentru vaccinare.Incepand de saptamana viitoare, va fi disponibila o platforma dedicata unde statele membre pot raporta, de doua ori pe saptamana, numarul dozelor de vaccin primite si folosite.In iunie 2020, Comisia Europeana a propus o strategie UE de vaccinare in care sunt prezentati pasii principali pentru strategii de vaccinare eficiente. Orice vaccin trebuie sa fie autorizat de Agentia Europeana pentru Medicamente, in concordanta cu standardele de siguranta si eficienta.Pe 22 septembrie 2020, Parlamentul European a organizat o audiere publica privind 'Modul de asigurare a accesului la vaccinurile anti-COVID-19 pentru cetatenii UE: provocari privind testele clinice, productia si distributia'.