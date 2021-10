Europa intră în cea de-a doua iarnă pandemică. Haosul Covid cuprinde Estul, iar incertitudinea bântuie Vestul bătrânului continent

Europa de Est a depăşit 20 de milioane de cazuri de Covid-19 înregistrate de la începutul pandemiei şi până acum, scrie Reuters, care mai notează că regiunea se confruntă cu cea mai grea perioadă de la debutul pandemiei, în condiţiile unui ritm lent de vaccinare. Chiar dacă însumează doar 4% din populaţia globului, estul Europei a înregistrat aproximativ 20% din totalul cazurilor noi raportate la nivel mondial, iar trei dintre primele cinci ţări din lume cu cele mai mari rate ale mortalităţii asociate COVID-19 sunt în estul Europei, şi anume Rusia, Ucraina şi România, se mai arată în analiza Reuters.

Țările din regiune au cele mai scăzute rate ale vaccinării din Europa, mai puțin de jumătate din populație primind o singură doză. Ungaria are cea mai ridicată rată de vaccinare, cel puțin o doză fiind administrată la 62% din populație, în timp ce Ucraina a vaccinat cu o singură doză doar 19% din populație, conform Our World in Data.

Numărul cazurilor noi din regiune a crescut constant, iar acum se situează la o medie zilnică de 83.700 de cazuri - cel mai mare nivel după noiembrie 2020, arată datele coroborate de Reuters până vineri. Chiar dacă însumează doar 4% din populația globală, în estul Europei s-au înregistrat aproximativ 20% din totalul cazurilor noi raportate la nivel global. Conform unei analize a Reuters, trei dintre primele cinci țări din lume în care sunt raportate cele mai multe decese asociate COVID-19 sunt în estul Europei - Rusia, Ucraina și România.

În condițiile în care valul de infectări se intensifică, numeroase persoane din estul Europei se împart între sfidare și regretul de a nu se fi vaccinat. Sute de oameni au protestat la Sofia și în alte orașe împotriva certificatelor obligatorii care au intrat în vigoare joi, limitând accesul în spațiile publice interioare doar la cei care au fost vaccinați. Un sondaj al Comisiei Europene - Eurobarometrul, a relevat că cel puțin una din trei persoane din majoritatea statelor din estul Uniunii Europene nu are încredere în sistemul medical, spre deosebire de o medie de 18% la nivelul întregului bloc comunitar. Peste 40% din totalul cazurilor noi raportate în estul Europei au fost în Rusia, unde la fiecare cinci minute sunt testate positiv 120 de persoane, potrivit unei analize a Reuters. Sistemul de sănătate al țării funcționează într-o stare majoră de tensiune, a declarat, miercuri, ministrul sănătății, Mihail Murașko.

Vineri, țara a raportat un record de decese asociate COVID, pentru a patra zi consecutiv. Până acum, în Rusia, au fost vaccinați cu o singură doză aproximativ 36% dintre locuitori. Moscova - cel mai populat oraș și capitala țării, va închide, în următoarele două săptămâni, toate întreprinderile, cu excepția magazinelor esențiale precum supermarketurile și farmaciile, pentru a ține în frâu răspândirea bolii. Slovacia a raportat 3.480 de cazuri noi de COVID-19 la 19 octombrie, cel mai grav bilanț, după luna martie, potrivit datelor de miercuri ale Ministerului Sănătății. Țara are una dintre cele mai scăzute rate ale vaccinării din UE, fiind vaccinați complet puțin peste jumătate din adulți, din totalul celor 5,5 milioane de locuitori.

În România, spitalele sunt suprasolicitate până aproape de colaps, fiind ocupate toate paturile de urgență din întreaga țară. De asemenea, morgile lucrează la capacitate maximă. Țara a raportat, marți, recorduri ale deceselor și îmbolnăvirilor. Virusul a ucis, în medie, un om la fiecare cinci minute, în luna octombrie, în România, unde rata vaccinării este scăzută. Ucraina a înregistrat un record al noilor infectări cu coronavirus și decese asociate acestuia vineri, pentru a a doua zi consecutiv. Totodată, a fost prelungită starea de urgență, ce permite autorităților să impună restricții până la sfârșitul anului, pentru a limita infectările.

Presa europeană despre noile restricții impuse de România care a devenit „un copil problemă“. „Frica și restricțiile stimulează vaccinarea în sceptica Românie”, titrează şi agenţia spaniolă EFE. „În doar câteva săptămâni, ritmul vaccinării a crescut de șase ori în România, unde zeci de mii de sceptici se îngrămădesc acum pentru a primi prima doză, împovărați de restricții și speriați de șuvoiul de decese cauzate de cel de-al patrulea val”.

Vestul se așteaptă la o „iarnă pandemică“ grea

În mai multe state vest europene- Germani, Franța, Marea Britanie, Austria- unde rata vaccinării este de peste 60%. a început să crească numărul infectărilor și deceselor, iar autoritățile sunt încă în dubii dacă să introducă noi restricții.

Marea Britanie pregăteşte terenul pentru implementarea planului B, a unor noi măsuri anti-pandemie, după ce responsabilii sanitari au avertizat asupra unui „vârtej de presiuni” asupra sistemului public de sănătate, mai ales în cursul iernii.

Reprezentanţii guvernului britanic au luat legătura cu autorităţile locale, vineri, pentru a afla nivelul de susţinere a „desfăşurării imediate a planului B- planul de iarnă”.

Dezvăluirile The Guardian vin în contextul în care doctori avertizează asupra amânării operaţiilor chirurgicale şi a deficitului de personal, dar şi unei triple ameninţări a gripei, Covid-19 şi virusului respirator sinciţial (RSV) ce afectează sever persoanele în vârstă şi copiii.

Premierul britanic Boris Johnson a rezistat până acum sugestiilor de implementare a planului B, o serie de măsuri între care introducerea paşaportului verde în cazul adunărilor mari de oameni, locurilor publice aglomerate dar şi obligativitatea măştilor de protecţie.

Un memo trimis de agenţia de siguranţă sanitară, marcat ca sensibil-oficial, a cuprins o solicitare urgentă de evaluare către autorităţile locale.

„Monitorizăm îndeaproape datele. Premierul a spus explicit că acestea nu arată necesitatea planului B pe care îl avem însă pregătit dacă se cer măsuri pentru a preveni creşterea spitalizărilor, ceea ce ar pune o presiune nesustenabilă asupra sistemului public”, a spus un purtător de cuvânt al guvernului.

Guvernul britanic îşi pune încă speranţa în accelerarea vaccinării cu doza a treia astfel încă să fie evitată necesitatea reimpunerii unor restricţii.

„Vaccinurile sunt calea de a trece cu bine iarna. Am făcut progrese fenomenale însă munca noastră nu s-a terminat, pentru că ştim că protecţia vaccinală scade după şase luni. Faceţi-vă doza a treia pentru ca voi, familia şi apropriaţi voştri să fiţi în siguranţă”, a spus premierul britanic, subliniind faptul că apelul se adresează celor eligibil pentru o doză booster, celor care nu au făcut a doua doză şi copiilor care pot fi imunizaţi.

Duminică, Marea Britanie a înregistrat 44.985 de noi cazuri, după ce ultima dată raportase circa 50.000. Anglia a raportat 135 de decese.

Oficialii NHS au avertizat asupra faptului că presiunile Covid s-au adăugat problemelor de personal, eforturilor de a face faţă restanţelor chirurgicale, aşteptărilor lungi în departamentele de urgenţă şi dificultăţilor cauzate de alte infecţii respiratorii. "Este un pachet întreg de probleme care se combină, formând un vârtej de presiune", a spus Saffron Cordery, directorul executiv adjunct al furnizorilor de NHS. „COVID a exacerbat aceste provocări şi a mai adus unele în plus”.

Ads