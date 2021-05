Eurovision 2021: Trupa islandeza nu va concerta live, dupa depistarea unui caz pozitiv intre muzicieni VIDEO

Intr-un comunicat, organizatorii concursului au deplans faptul ca intreaga echipa a fost plasata in carantina dupa depistarea, duminica trecuta, a unui caz pozitiv.A fost primul caz in randul acestei echipe, care miercuri a repetat testele PCR, in urma carora un alt membru al grupului a fost gasit pozitiv la COVID-19. Desi restul grupului au avut teste negative, toti cei sase membri ai trupei vor fi nevoiti sa stea in carantina.Daoi og Gagnamagnio a luat astfel decizia dificila de a nu mai canta live la Concursul muzical Eurovision de anul acesta, avand in vedere ca nu o pot face decat impreuna ca grup. Cantecul lor va ramane insa in competitie si va fi retransmis de la repetitiile inregistrate pe scena la 13 mai, noteaza organizatorii intr-un comunicat.Cu cateva ore inainte de acest anunt, liderul sextetului a comunicat pe Twitter ca noul caz pozitiv de COVID-19 "inseamna probabil ca nu vom participa nici la repetitiile generale de miercuri si nici la spectacolul live de joi si vom folosit o inregistrare filmata la una dintre repetitii".Muzicianul testat pozitiv, Johann Sigurour Johannsson, a postat un clip pe retelele de socializare in care apare vizibil emotionat si de abia stapanindu-si lacrimile.El se declara "devastat" de rezultat, dar asigura ca se simte bine si recunoaste dificultatea pentru Islanda - favorita cu numarul 5 la casele de pariuri cu piesa "10 Years" - de a participa chiar si la marea finala, in caz ca reuseste joi sa se califice.Potrivit televiziunii islandeze, RUV echipa a fost vaccinata cu serul de la Johnson&Johnson inainte de a pleca la Rotterdam.Se pare insa ca, desi vaccinul reduce semnificativ efectele bolii, nu ofera o protectie totala impotriva virusului si nu exista date concludente conform carora elimina posibilitatea contagierii celorlalti.In fata posibilitatii detectarii unor cazuri pozitive intre delegatiile internationale, organizatorii au cerut reprezentantilor celor 39 de tari participante sa inregistreze una dintre repetitiile sustinute pe scena complexului Ahoy Rotterdam.