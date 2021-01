Expertii britanici, "suprinsi" de afirmatia lui Johnson ca tulpina britanica are o rata mai mare de mortalitate

"Am fost informati astazi ca, in plus fata de raspandirea mai rapida, se pare ca acum exista unele dovezi ca noua varianta (a coronavirusului) poate fi asociata unui grad mai ridicat al mortalitatii", a spus Johnson la un briefing de presa. Nu este inca "absolut clar" ca tulpina este legata de o rata mai mare de mortalitate decat varianta originala a coronavirusului, a declarat Yvonne Doyle, director medical la Public Health England, pentru postul BBC."E mult prea devreme sa spunem ca aceasta este situatia""Exista unele dovezi, dar sunt foarte timpurii. Este un numar mic de cazuri si este mult prea devreme sa spunem ca aceasta este situatia", a mai spus ea, referindu-se la studii stiintifice in derulare.Un membru al comitetului britanic de experti SAGE, Mike Tildesley, a spus si el ca este prea devreme pentru a exista siguranta ca exista o mortalitate crescuta din cauza noii tulpini si a declarat pentru BBC ca a fost "surprins" de anuntul lui Johnson."As fi vrut sa mai asteptam o saptamana sau doua, sa monitorizam ceva mai mult inainte de a trage o concluzie cu adevarat ferma despre acest lucru", a spus el.Rata deceselor a crescut putin, de la 10 la 13 la 1.000 de pacienti, a precizat Tildesley, dar a mentionat ca informatia se bazeaza pe "o cantitate relativ mica de informatii".Johnson a declarat vineri seara presei ca exista dovezi ca tulpina britanica a virusului, cunoscuta sub denumirea B117, este mai mortala decat varianta prevalenta de pana acum, provocand preocupari pe intreg globul.Exista un consens ca tulpina este mai transmisibila, dar pana acum nu au existat sugestii publice din partea unor oficiali britanici de rang inalt ca tulpina ar putea sa fie mai mortala, noteaza dpa.Unii au aparat insa decizia de a face publice indiciile ca noua tulpina ar putea fi asociata cu un risc mai mare de deces.Consilierul stiintific Peter Horby a declarat canalului ca daca informatiile nu ar fi fost facute publice, ar fi fost posibil ca guvernul sa fie acuzat ca "ascunde acest lucru". Totusi, informatia trebuie sa fie "pusa in context", a adaugat el.Desi exista semne ca tulpina este intr-adevar ceva mai mortala, Horby a precizat ca riscul de deces este "foarte, foarte mic" pentru cei mai multi oameni.CITESTE SI: