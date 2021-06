Mai multe explozii au avut loc la depozitele de munitii ale unei uzine de armament din Serbia VIDEO

oh shit here we go again



sloboda, cacak pic.twitter.com/FhgB5rV91Z - kojesranje (@heejterka) June 4, 2021

Sloboda Cacak trenutno pic.twitter.com/kqiiHOoyuc - Стефан Печеничић (@StefanPecenicic) June 3, 2021

Prima explozie a fost auzita in jurul orei locale 01:30 (23:30 GMT joi) la un depozit de munitii al uzinei Sloboda, care produce electrocasnice, precum si munitii de artilerie, a raportat canalul radioteleviziunii publice RTS.Toti cei 60 de angajati care lucrau in schimbul de noapte la aceasta uzina au fost evacuati, a declarat pentru RTS primarul orasului Cacak.Potrivit RTS, suflul exploziilor a fost atat de puternic incat geamurile multora din casele din apropiere s-au spart, in timp ce locuitorii cartierului unde se afla uzina au fost evacuati.Uzina Sloboda a fost grav avariata in timpul bombardamentelor NATO din 1999 impotriva Serbiei, vizand sa-l forteze pe Slobodan Milosevic, fostul lider de la Belgrad, sa renunte la reprimarea violenta a separatistilor albanezi din Kosovo . Industria sarba de armament s-a redresat de atunci si exporta munitii de artilerie in principal in tarile africane si asiatice, dar si in Occident, inclusiv unor tari membre NATO, noteaza Reuters.Un incident similar s-a soldat in 2003 cu decesul a trei lucratori ai uzinei Sloboda, in timp ce o alta explozie produsa la aceasta unitate industriala nu a provocat victime umane in 2010.