Val de explozii misterioase la complexuri petrochimice din Iran, inclusiv la o fabrica de drone militare VIDEO

BREAKING: Large Explosion reported at a Petrochemical plant in S. #Iran this morning. At least one dead.



Third such mysterious incident in Iran in less than 5 days:pic.twitter.com/QS0n86Zyvp - Joyce Karam (@Joyce_Karam) May 26, 2021

Deflagratie majora

#BREAKING

Explosion at #Ghadiri Barracks - Part of the 1st #IRGC Air Defense Base, where a few days ago, Hossein Salami, Commander-in-Chief of the Revolutionary Guards, unveiled 'Gaza' wide-body UAV / The cause of the explosion is yet unknown. #Tehran #Iran pic.twitter.com/ysulmHJwef - ZionWarrior (@ZionWarrior6) May 25, 2021

Drona Gaza

O persoana a fost ucisa si alte doua au fost ranite, azi, intr-o explozie urmata de incendiu la o fabrica de produse petrochimie din Asaluyeh, in sudul Iranului. Acesta este al treilea incident din ultimele patru zile, potrivit presei iraniene, citata de Jerusalem Post.Explozia de azi a avut loc la o linie de transport a oxigenului intre uzina petrochimica Mobin si Damavand Energy Company din Asaluyeh din cauza unei "probleme necunoscute", potrivit unui comunicat al companiei Damavand Energy Company.Acesta este al treilea astfel de incident raportat la o uzina petrochimica din Iran de la inceputul saptamanii cand au fost raportate incidente la fabricile petrochimice de la Kangan Petro Refining Co. (KPRC) si din Shahin Shahr.Incidentul de azi a avut loc la aproximativ 80 de kilometri de locul unde, luni, a fost explozia de la Kangan. Cauza incendiului din Kangan inca nu a fost stabilita si este in curs de investigare.Duminica, noua persoane au fost ranite intr-o explozie la fabrica de artificii si produse chimice Sepahan Nargostar din orasul Shahin Shahr din provincia Isfahan din Iran. Cauza exploziei ar fi investigata.Fabrica Sepahan Nargostar este un producator de materiale explozive industriale si comerciale si se afla sub supravegherea Consiliului National de Securitate, potrivit IRNA (Agentia de Stiri a Republicii Islamice) controlata de guvern. Compania produce diferite tipuri de artificii si praf de pusca, precum si nitrati, sodiu, potasiu, strontiu, calciu, cupru si bariu, se arata in comunicat.The Guardian a anuntat ca explozia a avut loc de fapt la Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company (HESA), care produce o varietate de aeronave, inclusiv drone, pentru fortele iraniene si pro-iraniene si se afla si in Shahin Shahr.Explozia ar putea avea legatura cu doborarea de catre Israel a unei drone iraniene langa granita cu Iordania saptamana trecuta, mai precizeaza jurnalistii britanici. Primul ministru Benjamin Netanyahu a declarat ca este vorba de o drona iraniana trimisa fie din Irak , fie din Siria . IDF a colectat fragmente din aeronava distrusa pentru examinare ulterioara.De altfel, aceasta ar putea fi raspunsul israelian pentru noul model de drona fabricat de Iran si botezata Gaza pentru a marca conflictul dintre Hamas si Israel.Pe 21 mai, in prezenta comandantului IRGC general-maior Hossein Salami si alti comandanti superiori a fost prezentata noua drona botezata Gaza. Conform presei iraniene drona Gaza poate indeplini diferite misiuni de lupta, supraveghere si recunoastere dar si operatiuni de cautare si salvare dupa dezastre naturale si accidente.Cu o autonomie de zbor de 35 de ore si raza operationala de 2.000 de kilometri, drona este capabila sa transporte 13 bombe si 500 de kilograme de echipament.Cu ocazia aceleiasi ceremoni a fost prezentat sistemul radar "Quds" si un sistem de rachete sol-aer numit "9 of Day", care este capabil sa angajeze si sa distruga diverse amenintari precum rachete de croaziera, drone si bombe.