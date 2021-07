Femeile-soldat, puse sa marsaluiasca pe tocuri de 7 centimetri, in Ucraina: "Nu ne putem gandi la o idee mai stupida si mai daunatoare"

Ministerul ucrainean al Apararii a publicat imagini cu soldati femei din armata ucraineana marsaluind in pantofi negri cu toc mediu (circa 7 centimetri), conform Adevarul.ro "Azi pentru prima data antrenamentele se desfasoara pe tocuri. E un pic mai dificil decat cu bocanci dar ne straduim", se arata pe site-ul Ministerului Apararii care citeaza o cadeta.Un numar de deputate apropiate de fostul presedinte ucrainean Petro Porosenko au venit in Parlament cu perechi de pantofi indemnandu-l pe ministrul apararii sa-i incalte el insusi la parada militara."Nu ne putem gandi la o idee mai stupida si mai daunatoare", a comentat Inna Sovsun, din partidul Golos, indicand riscurile asupra sanatatii fizice.Totodata, ea a subliniat faptul femeile din armata isi risca vietile in aceeasi masura ca barbatii si nu merita sa fie "luate in ras".Olena Kondratiuk, vicepresedinte al parlamentului a spus ca autoritatile ar trebui sa prezinte scuze pentru acest gest de "umilire" al femeilor si sa deschida o ancheta. Aceasta a subliniat ca peste 13.500 de femei au luptat in conflictul dintre trupele ucrainene si separatistii sustinuti de Rusia , in estul tarii, inceput in 2014 si soldat cu mii de morti. Mai mult de 31.000 de femei sunt inrolate in fortele armate ucrainene dintre care mai bine de 4000 au grade de ofiteri.Valul de revolta s-a extins si pe retelele sociale unde a starnit critici dure."Povestea unei parade pe tocuri este o rusine", a apreciat comentatorul Vitali Portnikiv pe Facebook ,observand ca unii oficiali ucraineni au mentalitate "medievala". Un alt comentator, Maria Sapranova, a acuzat Ministerul ucrainean al Apararii de "sexism si misoginie". "Tocurile inalte reprezinta o batjocorire a femeilor impusa de industria frumusetii", a scris ea.