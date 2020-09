Motivul pentru care o femeie nu a avut voie sa intre intr-un muzeu din Franta

Lettre ouverte @MuseeOrsay



Ci-joint la robe de la discorde (photo prise quatre heures plus tot) pic.twitter.com/FTIXQKsdRZ - To' (@jeavnne) September 9, 2020

Jeanne a postat o fotografie cu ea din muzeu si a povestit ca i s-a interzis accesul in Muzeul Orsay din cauza rochiei sale decoltate pe care o purta, spunandu-i-se ca incalca regulile, transmite CNN "Cand am ajuns la intrarea in muzeu, nici nu am avut timp sa scot biletul, ca un paznic a fost socat de aparitia mea. Nici in acest moment nu sunt constienta de faptul ca decolteul meu a fost subiectul acestei controverse", a spus ea.In cele din urma, Jeanne a acceptat sa se imbrace pentru a putea intra."Inauntru erau picturi cu femei dezbracate, statui cu femei dezbracate. Nici ceilalti vizitatori nu erau prea imbracati", a mai adaugat femeia.In urma incidentului, conducerea muzeului si-a prezentat scuzele fata de aceasta.