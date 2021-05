Femeie vaccinata din greseala cu sase doze de ser anti COVID-19. In ce stare se afla

Imunizarea a fost facuta la un spital din Toscana.O infirmiera s-a inselat si in loc de o doza de vaccin i-a administrat tinerei stagiare in Medicina, in varsta de 23 de ani, intregul flacon, care contine sase doze, potrivit agentiei.O experiemntare a unei superdozari a vaccinului Pfizer-BioNTech s-a oprit la patru doze injectate in acelasi timp, potrivit AGI.