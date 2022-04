Femeile musulmane din SUA vor sa se roage alaturi de barbati

Un grup de femei musulmane din SUA a cerut la Washington DC sa se roage in Centrul Islamic, exact in zona rezervata barbatilor. Trei politisti au venit la cererea imamului si le-au spus femeilor ca vor fi arestate daca nu pleaca de acolo.

Femeile au intrat in zona centrala de rugaciune si au incercat sa se roage in spatele barbatilor, spunand ca sunt impotriva acestei discriminari si nu mai vor sa se roage in zona diferite, informeaza AFP.

Cele sase femei au intrat pe usa principala, rezervata barbatilor, si au mers pana in zona de rugaciune unde se aflau deja 20 de barbati. In mod normal, ele trebuie sa intre in moschee printr-o usa mai mica si ascunsa.

"Daca esti negru in aceasta tara nu ti se poate spune sa stai intr-un colt. Daca esti femeie, se poate", a afirmat o musulmana feminista care a participat lamai multe proteste de acest fel pe teritoriul Statelor Unite.

Imamul care conducea rugaciunea a intrerupt ceremonia si a anuntat ca vor astepta pana cand politia va rezolva problema. Politistii care au venit le-au spus femeilor ca trebuie sa plece, in caz contrar urmand sa fie arestate.