Fidel Castro: Cuba i-a salvat viata presedintelui Reagan

Cuba i-a salvat viata fostului presedinte american, Ronald Reagan, oferind informatii despre un complot impotriva lui, a declarat liderul cubanez, Fidel Castro, potrivit Daily Telegraph.

Castro a explicat ca un agent de securitate cubanez, detasat la ONU, a prevenit autoritatile americane despre un posibil atentata la viata presedintelui Reagan, in timpul unei vizite in North Carolina, in 1984.

"Le-am oferit americanilor toate informatiile: numele, data si ora si ce tip de arma urma sa fie folosit pentru a-l asasina pe Reagan", a precizat liderul cubanez.

Pe de alta parte, presedintele Partidului Republican intre anii 1981-1985, David Flaherty Senior, a declarat ca nu stie de vreo amenintare la adresa fostului presedinte american.