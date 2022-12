Fidel Castro, in vizita la Hugo Chavez

Fostul lider cubanez Fidel Castro si fratele sau, Raul Castro, actual presedinte, l-au vizitat pe presedintele Venezuelei, Hugo Chavez, care in prezent se reface intr-un spital, dupa ce i-a fost indepartata o tumoare canceroasa, informeaza Univision TV.

Fidel Castro a petrecut doua ore in compania lui Chavez, a anuntat ministrul Informatiilor din Venezuela, Andres Izarra, pe Twitter, conform Ria Novosti.

Medicii cubanezi l-au operat pe Chavez luni noapte. Tumoarea a fost descoperita in aceeasi zona unde liderul de la Caracas mai fusese operat in vara lui 2011, respectiv la nivelul intestinelor.

Conform ABC Spanish daily, Chavez mai are de trait intre 9 si 12 luni, asa dupa cum ar fi declarat medicii sai in luna ianuarie a acestui an.

