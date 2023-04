Raul Castro a infirmat zvonurile potrivit carora fratele sau, Fidel, ar suferi de cancer in faza terminala.

Actualul presedinte cubanez delegat a declarat, la tribuna congresului tineretului de la Havana, ca Fidel Castro nu este pe moarte, ci, dimpotriva, starea sa de sanatate se imbunatateste pe zi ce trece.

Dictatorul cubanez nu a mai aparut in public de pe 26 iulie, iar in ultimele trei saptamani presa nu a mai primit spre difuzare noi fotografii care sa-l infatiseze in convalescenta.

Raul Castro a sustinut ca a avut o sedinta de lucru indelungata cu fratele sau, Fidel, acum doua zile, si ca acesta pare sa se recupereze foarte bine, lucru demonstrat de faptul ca "are la indemana un telefon pe care il utilizeaza din ce in ce mai mult, in fiecare zi".