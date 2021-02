Fiecare austriac va primi lunar cinci teste gratuite de COVID-19 pe care le va efectua acasa

"Asa va fi posibil ca oamenii sa fie in siguranta si acasa", a declarat luni cancelarul Sebastian Kurz cotidianului vienez DerStandard, preluat de agentia EFE.Conform anuntului sefului guvernului de la Viena, fiecare cetatean austriac va primi gratuit cate cinci teste pe luna si ele vor fi disponibile in farmacii incepand din 1 martie.Acestea sunt complementare testelor antigen si PCR, deja oferite masiv populatiei austriece in centrele de testare, precum si in institutiile de invatamant, unde profesorii si elevii sunt testati dupa ce saptamana trecuta s-au redeschis scolile odata cu terminarea celui de-al treilea lockdown.Redeschiderea partiala a tarii - care vizeaza magazinele neesentiale, unele servicii (precum cele de cosmetica), muzeele, nu insa si hotelurile si divertismentul - este astfel insotita de o testare intensa, masura considerata de guvernul austriac ca fiind cheia ruperii lanturilor de transmitere a virusului si punerii epidemiei sub control prin detectarea si izolarea cazurilor pozitive asimptomatice.Conform agentiei austriece de presa APA, numai in ultimele sapte zile au fost efectuate peste 1,5 milioane de teste PCR si antigen, fara a pune la socoteala testele in scoli, un numar asemanator de teste urmand sa fie efectuat pana la sfarsitul saptamanii in curs.Austria a inregistrat in ultimele sapte zile 105 cazuri de COVID-19 la 100.000 de locuitori, inclusiv cele din Tirol, regiune care este cel mai mare focar european al variantei sud-africane a coronavirusului si de unde se poate iesi numai cu test PCR negativ.In spitalele austriece sunt in prezent internati 1.129 de pacienti cu COVID-19, dintre care 267 la ATI.