Fondul Mondial pentru Natura cauta solutii alternative privind Canalul Bistroe

Organizatia Fondul Mondial pentru Natura studiaza alternative la Canalul Bistroe in conditiile in care la Bucuresti se desfasoara, intre 19 si 21 mai, o reuniune a statelor semnatare ale Conventiei Espoo, care va decide, foarte probabil, ca Ucraina nu si-a respectat obligatiile in cazul Bistroe, relateaza NewsIn.

Bucurestiul gazduieste, de luni pana miercuri, cea de-a patra reuniune a statelor parti la Conventia de la Espoo privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontier, iar problematica Bistroe va fi discutata in mod special, pentru ca va fi evaluat modul in care statele parti la Conventia Espoo isi indeplinesc obligatiile asumate. Prin aceasta Conventie, Ucraina este obligata sa discute cu vecinii sai proiectele transfrontaliere cu implicatii pentru mediul inconjurator.

Conform unui raport al Comitetului de Implementare al Conventiei, care urmeaza sa fie adoptat miercuri, Ucraina si-a incalcat obligatiile deruland proiectul Bistroe, intrucat "nu a furnizat documentatia completa a proiectului, nu a oferit Romaniei posibilitatea de a formula comentarii, publicului din Romania nu i s-a oferit oportunitatea de a transmite observatii, nu au avut loc consultari intre Romania si Ucraina in temeiul articolului 5 din Conventie pentru a identifica, printre altele, masuri de reducere sau eliminare a impactului asupra mediului", a informat Ministerul Afacerilor Externe.

In aceste conditii, WWF (World Wide Fund for Nature, Fondul Mondial pentru Natura) a initiat un studiu care sa prezinte alternativele la Canalul Bistroe, arata organizatia intr-un articol publicat luni pe site-ul sau.

"Transportul naval pe Canalul Bistroe nu poate fi permis, exista date care arata ca acest lucru ar avea un impact transfrontalier negativ asupra sistemelor naturale vitale, de o importanta internationala si globala", a declarat Michael Baltzer, director al Programului WWF Dunare-Carpati Romania .

"Odata ce acest lucru este acceptat, putem sa ne implicam cu totii in implementarea alternativelor pentru imbunatatirea navigatiei intre Marea Neagra si Dunare care sa aiba un impact scazut asupra mediului, dar in acelasi timp sa vina in intampinarea nevoilor sociale si economice", a declarat Baltzer.

Oficialul de la WWF a amintit in context de unele declaratii ale premierului ucrainean Iulia Timosenko, care a dat asigurari ca toate problemele ecologice legate de construirea canalului vor fi rezolvate. "Gasirea unei alternative la Canalul Bistroe este o optiune reala, fiind singura prin care acest angajament poate fi respectat", spune Baltzer.

