Forbes: "Vietile albilor nu conteaza", libertate academica si libertate de exprimare

Articolul a fost publicat si pe marginaliaetc , in traducerea realizata pentru Marginalia de Dragos Mihai Nuta, student la Universitatea din Oradea. In cele ce urmeaza, articolul semnat pentru Forbes de Evan Gerstmann.Ma bucur ca afirmatiile ei nu au oprit promovarea - profesorii nu ar trebui pedepsiti pentru afirmatii provocatoare. Este de datoria profesorilor sa "provoace", cuvant pe care dictionarul Merriam Webster il defineste ca "a initia, a crea (o emotie, o actiune, etc.)" Majoritatea oamenilor sunt blocati in propriile ganduri si uneori provocarea este necesara pentru a stimula dezbaterea. Asadar, o felicit pe Dr. Gopal.Din pacate, in aceste vremuri "woke", tipul acesta de toleranta functioneaza intr-un singur sens - celor cu viziuni progresiste li se ofera un spatiu larg in cadrul caruia sa se exprime, pe cand cei care privesc actuala naratiune prevalenta cu scepticism sunt descalificati pentru cea mai minora (sau inchipuita) crima. Aceasi universitate care si-a oferit sprijinul deplin doamnei Gopal a anulat in luna martie a anului trecut vizita bine-cunoscutului profesor canadian, Jordan Peterson, motivul pentru aceasta fiind opiniile politice ale invitatului. Purtatorul de cuvant al Universitatii Cambridge a declarat atunci ca "(Universitatea Cambridge) este un mediu incluziv si ne asteptam ca toti angajatii si invitatii nostri sa ne respecte principiile. Aici nu exista loc pentru cei care nu pot sa faca acest lucru."Toleranta selectiva este o forma de cenzura. Daca afirmatia "vietile albilor nu conteaza" este tolerata, in timp ce mediul universitar se debaraseaza de persoanele care contesta fundamentul empiric al prezumtiilor despre privilegiul anti-negru, atunci universitatile nu isi indeplinesc functia fundamentala de a evalua forta empirica a diferitelor ipoteze despre felul in care functioneaza lumea.Din pacate, acest lucru se intampla deja. Economistul Harald Uhlig de la Universitatea din Chicago a criticat recent miscarea Black Lives Matter pentru incurajarile de a taia fondurile Politiei Statelor Unite, el scriind intr-un tweet ca BLM: "s-a autosabotat prin sprijinul ei puternic acordat #defundthepolice". Acesta a adaugat ulterior: "tweet-urile mele si o veche postare de pe blog au suparat foarte multi oameni in ultimele zile. Nu am intentionat acest lucru si imi cer scuze pentru asta." Ca reactie la tweet-urile sale, contractul sau cu Banca Rezervei Federale a fost reziliat, a intrat sub supervizarea universitatii si a fost eliminat temporar din postul sau de editor la Journal of Political Economy.Vezi si Economistul de la Universitatea din Chicago, criticat din cauza tweet-urilor sale referitoare la miscarea Black Lives Matter, este cercetat acum pentru "conduita discriminatorie" cu sase ani in urmaLa alta universitate de top, MIT, unul dintre capelani a fost obligat sa demisioneze. Fapta sa? Acesta a scris ca "In urma mortii lui George Floyd, multe persoane din tara privesc acest act ca pe unul rasist. Nu cred ca putem fi siguri de asta. Multe persoane considera rasismul o problema majora a fortelelor de politie. Nu cred ca putem fi siguri asta." Intr-o universitate, abordarea corecta este sa afisezi dovezi cum ca rasismul este o problema majora in politie - afirmatia capelanului a fost o oportunitate didactica si o ocazie pentru dialog, nu un act demn de pedeapsa.In mediul punitiv contemporan ironia se afla pretutindeni, aceasta nu este limitata doar la mediul universitar. Echipa de baschet Sacramento Kings, membra NBA, a intrerupt legaturile cu comentatorul sportiv Grant Napear dupa ce acesta a scris "TOATE VIETILE CONTEAZA... ABSOLUT TOATE!!!" pe Twitter. Se poate argumenta ca mesajul "toate vietile conteaza" submineaza mesajul "vietile negre conteaza", insa ironia sta in faptul ca afirmatia "vietile albe nu conteaza" este considerata de multi mai acceptabila decat "toate vietile conteaza".Consider ca Black Lives Matter reprezinta o cauza nobila dar, ca orice al grup activist, este predispusa la exagerari, afirmatii gresite si generalizari. Orice opozitie fata de aceasta miscare aduce cu sine riscul concedierii in actualul climat social. Wall Street Journal dezvaluie ca "Un director de scoala din Vermont a fost concediat dupa ce a scris pe Facebook : "Cred cu tarie ca vietile negre conteaza," dar "Simplul fapt ca nu defilez cu o pancarta BLM nu ma face rasist." Cu siguranta ca o astfel de afirmatie nu e mai controversata ca "vietile albe nu conteaza".Cei care se afla la conducerea trusturilor mari de presa au devenit cei mai vinovati de cenzura prin toleranta selectiva. Dupa cum am mai scris pana acum, The New York Times a refuzat sa isi sanctioneze disciplinar unul dintre editori, desi aceasta postase o serie de tweet-uri pline de rasism precum: "Oamenii albi nu se vor mai inmulti. O sa dispareti cu totii in curand. Asta a fost mereu planul meu." "Idiotii astia nenorociti de oameni albi umplu internetul de parerile lor ca niste caini care urineaza pe rotile masinilor," "Oare oamenii albi sunt predispusi genetic sa fie arsi mai repede de soare, fiind buni sa traiasca doar sub pamant ca niste taratoare" sau "frate, e putin bolnavicios cata bucurie imi aduce sa ma port crud cu barbati albi batrani."Intre timp, acelasi ziar si-a concediat editorul pentru ca aprobase un editorial al unui senator important care indemna la folosirea armatei pentru linistirea revoltelor violente. Editorul sef al ziarului The Philadelphia Inquirer a fost concediat fiindca a aprobat titlul "Si cladirile conteaza" pentru un articol despre impactul vandalismului din timpul miscarilor BLM. Majoritatea oamenilor au fost de acord cu ideea articolului in sine, dar titlul a fost considerat jignitor pentru miscarea Black Lives Matter.Toleranta este o virtute. La fel este si iertarea. Aplicate selectiv, intr-un asemenea dezechilibru ideologic, ele devin insa doar o alta forma de cenzura. Faptul ca acest proces exista in toate institutile mari ce au ca scop informarea societatii - mediul academic, presa, divertismentul si companiile IT - devine o amenintare majora pentru democratie.