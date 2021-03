Fostul premier italian Matteo Renzi a primit un plic cu doua gloante. "Mergem inainte impreuna in libertate si cu curaj"

Plicul a fost depus direct la Roma, la sediul Senatului, din care Renzi face parte, potrivit agentiei AGI care citeaza surse parlamentare si pare ca nu continea niciun mesaj scris.Toate partidele, La Liga (extrema dreapta), Miscarea 5 Stele (M5S), Forza Italia (dreapta) si Partidul Democrat (centru-stanga) si-au exprimat solidaritatea cu fostul premier (2014-2016).In fata acestor reactii, Renzi a publicat la inceputul serii un mesaj pe Facebook : "Va multumesc tuturor. Mergem inainte impreuna in libertate si cu curaj"."Nu ne vom lasa intimidati", a reactionat Teresa Bellanova, vice-ministru si membru in partidul sau Italia Viva, pe Facebook.Renzi, care a provocat o criza politica in ianuarie determinand destramarea coalitiei de guvernare in epoca lui Giuseppe Conte, constrans sa demisioneze, este mai putin popular in prezent in Italia.Potrivit unui sondaj, realizat de Ipsos la sfarsitul lui februarie, de principalul cotidian italian Il Corriere della Sera, intr-un top al popularitatii cu 12 personalitati politice, pe primul loc se afla ministrul Sanatatii Roberto Speranza cu 40% credibilitate iar pe ultimul este Matteo Renzi cu doar 12%.