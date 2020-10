Fostul premier malaezian: Musulmanii au dreptul sa omoare milioane de francezi pentru masacrele din trecut

Trei persoane au fost ucise joi dimineata cu cutitul intr-o biserica din Nisa, intr-un atac considerat ca terorist de autoritatile franceze.La scurt timp dupa aceea, fostul prim-ministrul al Malaeziei, tara cu majoritate musulmana, a postat pe blogul sau si pe contul de Twitter afirmatii incendiare.Referindu-se la decapitarea la 16 octombrie a profesorului francez care le aratase elevilor sai caricaturi cu profetul Mahomed, Mahathir a afirmat ca nu aproba atentatul, dar ca libertatea de exprimare nu include "insultele la adresa altuia".Mahathir, acum in varsta de 95 de ani, un lider respectat in lumea musulmana, a fost sef al guvernului pana la caderea acestuia, in februarie."Oricare ar fi religia in cauza, oamenii care sunt furiosi ucid", a afirmat fostul premier malaezian, in trecut autorul unor declaratii controversate despre evrei si homosexuali."In decursul istoriei lor, francezii au ucis milioane de oameni. Multi erau musulmani . Musulmanii au dreptul sa fie furiosi si sa ucida milioane de francezi pentru masacrele din trecut. Dar, in general, musulmanii nu au aplicat legea 'ochi pentru ochi'. Musulmanii nu o fac. Francezii nu ar trebui", a adaugat Mahathir, care a ocupat in doua randuri functia de prim-ministru pentru o durata cumulata de 24 de ani.El l-a descris pe presedintele francez Emmanuel Macron ca fiind "foarte primitiv'"."Francezii ar trebui sa-i invete pe cetatenii lor respectul fata de sentimentele altuia. De vreme ce sunt acuzati toti musulmanii si religia musulmana pentru ceea ce a facut o persoana furioasa, musulmanii au dreptul sa-i pedepseasca pe francezi. Boicotul nu poate compensa faptele rele comise de francezi in toti acesti ani", a mai spus el.Twitter a transmis ca mesajul ii incalca regulile privind glorificarea violentei, dar ca a decis ca ar putea fi in interesul public ca postarea sa ramana.Mahathir nu a facut nicio referire la atacul de la Nisa, comis, potrivit unei surse apropiate anchetei, de o persoana care a strigat "Allah Akbar".