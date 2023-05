Fostul presedinte cipriot Tassos Papadopoulos sufera de cancer pulmonar

Fostul presedinte cipriot Tassos Papadopoulos, spitalizat din 22 noiembrie la o unitate de terapie intensiva, sufera de cancer pulmonar, au anuntat luni surse medicale.

Tassos Papadopoulos, in varsta de 74 de ani, invins la alegerile prezidentiale din februarie, a fost internat la spitalul general de la Nicosia suferind de probleme respiratorii acute, transmite AFP.

Medicii i-au pus diagnosticul de cancer pulmonar, a declarat seful unitatii de terapie intensiva, Theodoros Kyprianou, intr-un comunicat. Papadopoulos "este la curent cu acest diagnostic si isi infrunta problemele de sanatate cu calm si curaj", adauga comunicatul.

Este prima oara, de la spitalizare, cand sunt date publicitatii informatii precise cu privire la starea sa de sanatate.

Tassos Papadopoulos, care reprezinta aripa dura a nationalismului cipriot grec, a fost invins inca din primul tur de scrutin al alegerilor prezidentiale, castigate de comunistul Demetris Christofias. El candida pentru un al doilea mandat.

Papadopoulos a aparut in anul 2004 in lacrimi in fata camerelor de luat vederi pentru a le cere compatriotilor sai sa refuze un plan pentru reunificarea insulei, propus de secretarul general al ONU din perioada respectiva, Kofi Annan. La scurt timp dupa aceea, cipriotii greci au respins in masa proiectul, acceptat de cipriotii turci.

Fostul presedinte este un fumator inrait, iar sanatatea sa a fost subiectul mai multor speculatii la finalul campaniei electorale.