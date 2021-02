Fostul rege spaniol Juan Carlos achita fiscului spaniol o datorie de 4,4 milioane de euro

"Aversiunea" lui Pedro Sanchez

El datora arierate fiscale cu privire la zboruri de care a beneficiat pana in 2018, din partea unei societati private, pe care nu le-a declarat, scrie cotidianul, care citeaza "surse bine informate".Aceste zboruri au fost platite de catre o fundatie cu sediul in Liechtenstein a unuia dintre verii sai indepartati.Avocatul sau a confirmat luni achitarea acestei datorii.Fostul suveran vrea sa evite astfel noi proceduri judiciare, insa acest lucru ii afecteaza si mai mult imaginea si pe cea a monarhiei.Fostul suveran, care a domnit din 1975 in 2014 si care s-a exilat in EAU in august, a achitat in decembrie o prma datorie la fisc, in valoare de aproape 600.000 de euro.Aceasta datorie acoperea o declaratie fiscala cu privire la venituri nedeclarate.CITESTE SI: Spania, ingenuncheata de lockdown. Patru milioane de spanioli sunt someri, iar economia a inregistrat anul trecut cel mai sever declin de la Razboiul Civil din 1936-1939 O ancheta anticoruptie a fost dezvaluita in noiembrie, cu privire la utilizarea de catre fostul monarh a unor carduri bancare de credit ale unor conturi bancare deschise pe numele unui antrepenor mexican si unui ofiter din cadrul Fortelor aeriene spaniole.Potrivit unor surse judiciare, aceasta ancheta vizeaza sa stabileasca daca Juan Carlos a folosit nume de imprumut pentru a spala bani dupa 2014, data abdicarii sale si deci a sfarsitului imunitatii de care beneficia in calitate de sef de stat.Prin faptul ca recunoaste faptul ca a ascuns venituri fata de fisc, fostul monarh incearca sa evite proceduri judicare. Insa justitia, care vrea sa stabileasca originea fondurilor care au permis plata acestei regularizari, nu a luat inca o decizie cu privire la acest subiect.Alte doua anchete judiciare vizeaza finantele fostului rege.Una vizeaza sa stabileasca daca Juan Carlos a incasat un comision in cadrul atribuirii prin licitatie unor intreprinderi spaniole a unui contract in vederea construirii unui tren de mare viteza in Arabia Saudita in 2011.Cealalta ancheta a fost deschisa in urma unui raport al serviciului de preventie a spalarii capitalurilor si a fost incredintata Tribunalului Suprem, singurul abilitat sa judece un fost rege.Pedro Sanchez si-a exprimat vineri "aversiunea" fata de "comportamentul necivic" al lui Juan Carlos.Insa seful Guvernului spaniol incearca sa menajeze monarhia."Ceea ce este in dscutie aici este comportamentul unei persoane. Nu o institutie, nici palatul regal, nici Coroana nu sunt in cauza", a subliniat el."Actualul rege" Felipe al VI-lea "a marcat un << inainte si dupa >> in privinta exemplaritatii, transparentei si bunei utilizari a bunurilor publice si are, in consecinta, toata sustinerea mea", da asigurari premierul socialist.