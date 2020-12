Ce a "desenat" pe cer un pilot german chiar in ziua in care a demarat campania de vaccinare in toata Europa

Pilotul si-a creionat initial traseul pe care ar trebui sa-l urmeze cu ajutorul unui dispozitiv GPS, apoi a decolat si si-a dus la indeplinire planul, pe cerul din apropierea lacului Constance, din sudul Germaniei. Traseul in forma de seringa a aparut pe site-ul flightradar24.com."Exista inca destul de multi oameni care se opun vaccinarii, iar actiunea mea le poate da de gandit pe aceasta tema si sa faca ceva in sensul acesta", a declarat Kramer duminica, 27 decembrie, pentru Reuters TV "Poate ca a fost si un pic un semn de bucurie, deoarece industria aviatica a fost lovita destul de tare de pandemie", a spus Kramer.Vaccinarea impotriva noului coronavirus a demarat oficial duminica in toate tarile Uniunii Europene, primele persoane care au primit doze de vaccin fiind din randul pensionarilor si al medicilor.CITESTE SI: