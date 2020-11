UPDATE Iranul ameninta ca va riposta dupa asasinarea directorului programului nuclear. Cine era Mohsen Fakhrizadeh

تصاویری از محل ترور #محسن_فخری‌زاده



‌ pic.twitter.com/7eaKgNpc2u- Rich Kids of Tehran (@RKOTOfficial) November 27, 2020

Atacul a avut loc vineri, in localitatea Absard, situata la periferia Teheranului, conform agentiei Fars. Martorii au auzit focuri de arma si explozii, care ar fi vizat vehiculul in care se afla Mohsen Fakhrizadeh."Elemente teroriste au atacat masina lui Mohsen Fakhrizadeh, directorul Centrului militar de Cercetare si Inovare. Mohsen Fakhrizadeh a fost ranit grav si a fost transportat la spital. Din nefericire, echipa medicala nu a reusit sa il resusciteze. Acest om de stiinta si manager a devenit martir", a anunta Ministerul iranian al Apararii, citat de agentia IRNA.Iranul considera asasinatul "un act de lasitate".Mohsen Fakhrizadeh, profesor de fizica si ofiter in cadrul Gardienilor Revolutiei, este considerat directorul programului nuclear iranian numit "Amad" ("Speranta"). Serviciile secrete din Israel si din Statele Unite suspecteaza ca Iranul incearca sa fabrice arme nucleare. Potrivit Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), programul "Amad" s-a incheiat la inceputul anilor 2000.In 2018, premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, declara ca Mohsen Fakhrizadeh este directorul programului nuclear iranian. "Sa retineti acest nume: Fakhrizadeh", a afirmat Netanyahu.Potrivit unor surse citate de postul public de televiziune din Iran, Mohsen Fakhrizadeh a fost ucis in atacul produs vineri dimineata.CITESTE SI: