Franta a decorat post-mortem 40 de artisti, oameni de stiinta dar si alte persoane care au murit din cauza coronavirusului

Pe lista celor decorati cu Legiunea de Onoare si cu Ordinul National de Merit se mai afla, vineri, artisti si oameni de stiinta, dar si numerosi oameni implicati in lupta impotriva Covid-19.Din cele 3.884 de persoane decorate vineri, 63 la suta au primit decoratiile pentru "implicare in lupta cu epidemia", "majoritatea muncind din umbra", a precizat Marea Cancelarie a Legiunii de Onoare. Medici sau directori de spitale, epidemiologi, responsabili ai azilurilor de batrani, asistente, piloti de elicopter sau conducatori de firme... cu totii au dat dovada de "o implicare speciala" in serviciile de ingrijire, dar si in cercetarile stiintifice, producerea de materiale pentru domeniul sanitar sau continuitate in educatie.Au devenit comandori ai Legiunii de Onoare si cantaretul Michel Sardou si fotograful Yann Arthus-Bertrand. Artistul liric Roberto Alagna si cantareata Angelique Kidjo au devenit ofiteri, iar cavaleri au devenit cineastii Olivier Nakache si Eric Toledano, dar si jurnalista Carole Gaessler.Citeste si: