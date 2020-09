Franta a inregistrat din nou peste 13.000 de cazuri noi de imbolnavire cu COVID-19, intr-o singura zi

Numarul noilor cazuri pozitive este de 13.498.Rata de pozitivare (proportia persoanelor pozitive in raport cu numarul total de persoane testate) s-a marit, pentru prima data dupa circa 10 zile, la 5,6% (fata de 5,4% in ajun).Pe de alta parte, 3.853 de bolnavi de COVID-19 au fost spitalizati in ultimele sapte zile - cu 227 mai multi decat numarul anuntat in ajun -, dintre care 593 la reanimare, a anuntat serviciul public de sanatate.In ultimele 24 de ore, pe intreg teritoriul Frantei, 470 de persoane au fost internate in spital si 73 la reanimare sau terapie intensiva.De la inceputul pandemiei, cel putin 31.274 de decese legate de COVID-19 au fost inregistrate in Franta, cu 26 mai mult decat in ajun, dintre care 20.714 in mediul spitalicesc.